Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Atölyeleri' Tamamlandı - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Atölyeleri' Tamamlandı

ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Atölyeleri' Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından çocuklara yönelik başlatılan ‘Yaz Atölyeleri’ tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından çocuklara yönelik başlatılan 'Yaz Atölyeleri' tamamlandı.

EBB'nin 2012 yılında hizmete açtığı Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından okulların tatil olmasıyla birlikte yüz yüze olarak başlayan atölyeler sona erdi.

Çocukların yaz tatilinde, öğrenirken aynı zamanda eğlenmelerinin de amaçlandığı etkinliklerde, "Aşı Termosu", "Görevimiz Robot", "İskelet Sistemimiz Nasıl Çalışıyor", "Depreme Dayanıklı Bina Tasarlıyoruz" adlı atölyeler yapıldı.

Atölyeler, çeşitli yaşlardan katılım gösteren çocukların beğenisini topladı. Eğitmenler ise, bilimin ve fenin varlığına ilgi gösterip, çocuklarını atölyelere gönderen ailelere teşekkür ettiler.

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