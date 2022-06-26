Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris'e Gönderdiği Ekip Dönüş Yolunda

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınında söndürme çalışmalarının sona ermesi üzerine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destek için bölgeye gönderdiği ekip dönüş yoluna geçti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran akşamı Marmaris'te başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden gelen çağrıyla İtfaiye Dairesi'nden arazöz, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nden 1 ekskavatör, Park ve Bahçeler Dairesi'nden 1 su tankeri, ESKİ Genel Müdürlüğü'nden 1 loader ve toplamda 12 personelden oluşan ekibini bölgeye göndermişti. Daha sonra gelen talepler doğrultusunda ESKİ'den 2, Park ve Bahçeler Dairesi'nden 1 su tankeri daha yangınla mücadelede görevlendirilmişti. Yangının 25 Haziran akşamı söndürülmesi ve sadece helikopterlerle yürütülen soğutma çalışmalarının başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri dönüş yoluna geçti.

Yangının söndürülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten ekipler, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKA / Yerel