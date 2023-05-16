Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Sağlık İçin Hareket' Semineri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi iş birliğiyle “Sağlık İçin Hareket Et” konulu seminer düzenlendi. Etkinlik kapsamında 21 Mayıs Pazar günü Osmangazi Spor Sahası’nda vatandaşların katılımıyla bir de sağlık yürüyüşü yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi iş birliğiyle "Sağlık İçin Hareket Et" konulu seminer düzenlendi. Etkinlik kapsamında 21 Mayıs Pazar günü Osmangazi Spor Sahası'nda vatandaşların katılımıyla bir de sağlık yürüyüşü yapılacak.

EBB'nin vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile birlikte düzenlenen "Sağlıkta Farkındalık Seminerleri" serisinin "Sağlık İçin Hareket Et" başlıklı beşinci semineri tamamlandı.

EBB Turgut Özakman Sahnesi'nde düzenlenen seminerin moderatörlüğünü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz yaptı. Seminerde Acıbadem Eskişehir Hastanesi doktorları Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz "Kemik ve Eklem Sağlığı", Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Alper Alabulut "Omurga Sağlığı", Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir "Hareket ve Beslenme", Büyükşehir Belediyesi Spor Uzmanı Kondisyoner Tolga Erol "Yaşam Boyu Aktivite ve Egzersiz" konularında sunum ve konuşmalarını yaptı.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin, hareketli bir yaşam biçimine sahip olmanın önemine vurgu yaparak bu konuda önerilerde ve uyarılarda bulundu. Vatandaşların sorularına yanıt bulduğu seminer, karşılıklı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Seminer sonunda EBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz tarafından Doç. Dr. Recep Kurnaz, Uzm. Dr. Alper Alabulut, Uzm. Dyt. Hande Soydemir ve Kondisyoner Tolga Erol'a seminere sundukları katkı dolayısıyla teşekkür belgesi takdim edildi.

Seminerin devam etkinliği olan "Sağlık İçin Yürüyoruz" için de bir davette bulunan yetkililer, "21 Mayıs Pazar günü Osmangazi Spor Sahası'nda saat 13.00'te hep birlikte yürüyüş gerçekleştireceğiz. Her yaştan vatandaşımızı bu anlamlı ve sağlık dolu yürüyüşe bekliyoruz" açıklaması yaptı.