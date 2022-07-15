Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçük Çiftçiye Hasatta Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi kapsamında, ilk hasat desteği uygulaması Çifteler ilçesinde yaşama geçirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 'üretime tam destek' talimatıyla Kırsal Kalkınma Projeleri alanında çalışmalar yürüten Belediye, üretemez hale gelen küçük ölçekli çiftçilerin 50 dekarlık arazisini hasat etmeye başladı.

Belediye, mazot fiyatlarının artmasıyla hasadını yapmakta zorlanan, çiftçi kayıt belgesi bulunan ve 100 dekarın altında tarlası olan üreticinin 50 dekarlık hububatını hasat edeceğini nisan ayında yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Proje kapsamında, Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu (TÜBİFED) ile de iş birliği yapıldı.

Mazot fiyatları nedeniyle sıkıntı çektiklerini söyleyen ve hasadı yapılan çiftçiler, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Tarlada hasat yapmak artık büyük bir maliyet ve gerçekten çok zorlanıyoruz. Hasat desteği bizim gibi küçük çiftçi için çok önemli. Böylesi zor bir dönemde verilen destek nedeniyle bir nebze olsun nefes alacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapan ve şartları karşılayan çiftçilerin hasat işlemlerinde, dane kayıplarını önleme ve mahsul verimliliğini koruma gibi çeşitli konularda da çalışmalar devam ediyor.

ANKA / Yerel