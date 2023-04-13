Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spora Nakdi Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), bu yıl da Eskişehir’deki 72 amatör spor kulübüne toplam 720 bin TL nakdi yardımda bulundu. EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Amatör sporculara ve kulüplere yasalar çerçevesinde, imkanlar el verdiği ölçüde destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), bu yıl da Eskişehir'deki 72 amatör spor kulübüne toplam 720 bin TL nakdi yardımda bulundu. EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Amatör sporculara ve kulüplere yasalar çerçevesinde, imkanlar el verdiği ölçüde destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Açtığı spor okulları ile çeşitli branşlarda yüzlerce sporcu yetiştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi destekleri düzenlenen törenle verildi.

Törende Başkan Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Destek hakkında düşüncelerini dile getiren Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:

"Amatör sporun gelişmesini çok önemsiyorum. Bunun için de imkanlar ölçüsünde yıllardır olduğu gibi bu yılda desteğimizi sürdürüyoruz. 72 amatör spor kulübüne toplam 720 bin TL nakdi destek sağladık. Amatör sporun yaşaması için emek veren Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam ve yönetimine, amatör spor kulüplerimizin başkan ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde sizlere destek vermeye devam edeceğiz."

EASKF Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam da Başkan Büyükerşen'e destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Eskişehir, Türk sporuna başarılı sporcular yetiştiren, milli takımlara gönderdiği sporcular ile farklı branşlarda büyük başarılar elde eden bir spor şehri. Büyükşehir Belediyemiz de her yıl gerçekleştirdiği nakdi yardımlarla amatör kulüplerimize desteğini sürdürüyor. Tüm kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımız adına Başkan'ımız Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür ediyorum."