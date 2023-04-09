Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), belediye bürokratlarının adını kullanarak maddi yardım talebiyle dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Eskişehir Büyükşehir, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. EBB'den konuya ilişkin olarak bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediye bürokratlarımızın isimlerini kullanarak maddi yardım talebinde bulunan dolandırıcılar için kıymetli halkımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Söz konusu kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kendilerini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üst kademe bürokratı olarak tanıtmakta ve maddi yardım isteğinde bulunmaktadırlar. Telefonla bu tür isteklerde bulunanların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle hiçbir ilgileri yoktur. Belediyemizdeki hiçbir bürokrat ya da çalışanın telefon ya da başka kanallarla farklı yardım isteğinde bulunmaları mümkün değildir. Kendilerini telefonla arayarak Büyükşehir Belediyesi adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü destek ve isteklerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalı, gerekirse Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır."