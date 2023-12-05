Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mihalıççık'ta yol çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalıççık ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarının ardından sokak ve caddelerde yol çalışması yaptı.

Sorunsuz bir üst yapı için kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçe ve mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yoğun mesaisini sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Mihalıççık merkezin yanı sıra kırsal mahallelerinde de çalışmalarına devam ediyor. İlçeye bağlı Yunus Emre mahallesinde ESKİ Genel Müdürlüğünce yapılan altyapı çalışması sonrası Büyükşehir ekipleri tarafından BSK asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da ekipleri ziyaret ederek çalışma nedeniyle hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti. Çorum, "Altyapı çalışması sonrası bozulan bölgelerde yapılan yol bakım onarım ve asfalt çalışması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Yetkililer çalışmaların 2023 çalışma programına göre aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.