Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: "Mezar Taşları Sayısal Haritalama Çalışması Nedeniyle İşaretlendi" - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: "Mezar Taşları Sayısal Haritalama Çalışması Nedeniyle İşaretlendi"

ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 'Mezar Taşları Sayısal Haritalama Çalışması Nedeniyle İşaretlendi'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Mezarlığı’ndaki mezar taşlarının ‘bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve sayısal haritalama çalışmaları’ nedeniyle işaretlendiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının 'bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve sayısal haritalama çalışmaları' nedeniyle işaretlendiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Odunpazarı Mezarlığı'ndaki mezar taşlarına yapılan işaretlemelerle ilgili çıkan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Odunpazarı Mezarlığı'nda bulunan mevcut kabirler, bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve sayısal haritalama çalışmaları sebebiyle işaretlendi" denildi. Belediye, bu işaretlerin başka bir amaç ve anlamının olmadığını bildirdi.

ANKA / Yerel

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