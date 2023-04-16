Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Olası Afetlere Karşı Envanterini Güçlendiriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiyesi, bünyesine kattığı 8 tam donanımlı araçla olası afetlere karşı envanterini güçlendiriyor. Araçların yanı sıra arama-kurtarma köpekleri de itfaiye bünyesine dahil olurken EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Eskişehir'in olası bir afete karşı öncesi ve sonrasına yönelik yatırım ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.

EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın son teknolojiye sahip araç filosu büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda alınan 8 tam donanımlı yeni ve modern araç, düzenlenen törenle hizmete girdi. 8 araçtan 4'ü sadece yangınlarda değil aynı zamanda arama-kurtarma çalışmalarında da görev alacak. Dar sokaklara girebilecek yetenekte 2 aracın daha filoya katılması hedefleniyor. Araçların yanı sıra 1 eğitmen ve 2 arama-kurtarma köpeği de Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kadrosuna katıldı.

Büyükerşen törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan depremler ve çıkan yangınlardaki ihtiyaçları belirleyerek, envanterdeki araçları yenilediklerini ve öncelikli olarak modernize ettikleri birimin İtfaiye olduğunu söyledi. Büyükerşen, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Son yaşanan büyük deprem afeti başta olmak üzere, yangın, sel ve kurtarma bölgelerinde gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı tüm İtfaiye teşkilatımızın özverili personeline bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizde meydana gelen deprem, sel, yangın gibi afetler İtfaiye Teşkilatı'mızın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Şehir olarak afetlere hazır bir kent olabilmek için İtfaiye filomuzu, göreve geldiğimizden bu yana, sürekli güçlendiriyoruz. Son olarak 8 tam donanımlı aracı daha filomuza kazandırdık. Araçların 4'ü sadece yangınlarda değil, her türlü afette arama-kurtarma çalışmalarında görev alabilecek donanımda araçlar. Bu 8 aracımızın ikisi kısa bir süre önce hizmete başlamıştı. Şimdi 4 araç daha göreve hazır. Özellikle dar sokaklara girebilecek 2 tane aracımızda yakında gelecek. Tüm bu 8 aracımıza ilave olarak 2 tane de teknolojik anlamda tam donanımlı afet arama-kurtarma aracının alım sürecini de başlattık. Ayrıca bu vesileyle bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle depremlerde kurtarma faaliyetlerine çok büyük katkılar sunan eğitimli arama-kurtarma köpekleri konusunda da çalışma başlattık. İtfaiye Daire'miz bünyesine bu alanda uzman eğitimci bir personeli kattık. Kendisi 2 köpek ile birlikte eğitimlere devam ediyor.

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri gösterdi ki bir kenti deprem öncesine hazırlamak ne kadar önemliyse, afet sonrasına hazırlamak da bir o kadar önemli. Bu kapsamda değerli bağışlarla günlük 3 bin kişi yemek kapasiteli Mobil Aşevi'miz ile günlük 70 bin ekmek üretim kapasiteli Mobil Halk Ekmek TIR'ımız bitmek üzere. Umarım ihtiyaç kalmaz, ancak bu araç ve gereçler ihtiyaç halinde Eskişehirlilerin ve afete uğrayanların hizmetine hızla koşacaktır. Bunların büyük bölümü bağışla sağlanmıştır. Bu vesileyle hayırseverlerimize ve firmalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sazova ve Kentpark başta olmak üzere büyük tematik parklarımızın afet sonrasında kullanılabilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi bünyemizde hazırladığımız mobil tuvaletler, mobil duşların ve afet destek konteynerlerinin üretimi de devam ediyor. Bunlar da afet sonrası toplanma alanlarına yerleştirilecek ve en önemlisi bu konuda şehrimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Tüm İtfaiye personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."