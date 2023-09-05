Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde Renkli Yaz Okulu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu'nda çocuklar yaban hayatını tanıyarak unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu'nda çocuklar yaban hayatını tanıyarak unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir'e kazandırılan ve şehir turizmine kattığı hareketin yanı sıra yaralı hayvanların tedavilerini üstlenerek yaban hayatını koruyan Hayvanat Bahçesi, çocuklar için hayata geçirdiği atölyeler ve eğitimler ile de farkındalık yaratıyor.

Bu kapsamda 28-30 Ağustos günleri arasında 8-11 yaş çocuklar için düzenlenen Yaz Okulu'nda 3 gün boyunca eğitici ve eğlendirici atölyeler gerçekleştirildi.

Yaban hayatını yakından gözlemleme şansı bulan çocuklar, birçok farklı tür hakkında da yeni bilgiler öğrendiler. Etkinliğin son gününde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadılar. Yaz Okulu atölyeleri katılım belgelerinin verilmesiyle tamamlandı. Veliler düzenlenen etkinlik nedeniyle Hayvanat Bahçesi yetkililerine teşekkür ettiler.