Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Günü'nde Engellilerle Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli bireyleri ve ailelerini düzenlediği yemekte bir araya getirdi. Burada konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hayata geçirdikleri projeleri paylaşarak bu alanda Türkiye'ye örnek olduklarını ve Engelsiz Şehir hedefiyle engelleri hep birlikte aşmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Engel tanımayan Eskişehir, çok güzel bir örnektir. Her zaman beraberiz ve yanınızdayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Engelli bireyler ve yakınlarının buluştuğu özel yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye bürokratları ve Eskişehir'de engellilik alanında hizmet veren 18 sivil toplum örgütü yönetimi ve üyeleri, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi öğrencileri, engelli bireyler ve aileleri başta olmak üzere 1100 vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Büyükerşen, engelsiz şehir anlayışıyla hayata geçirdikleri projeleri aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek engellilere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü döneminde kurduğu İÇEM ile başlayan süreçle belediye başkanlığı dönemiyle taçlanan engelli hizmetlerini katılımcılarla paylaştı. Büyükerşen, Eskişehir'de tramvayların engelli bireylerin erişimine uygun şekilde yapıldığına dikkat çekerek başta avantaj taksi olmak üzere hayata geçirdikleri projeleri kesintisiz sürdürdüklerini belirtti. Büyükerşen şunları söyledi:

"Kısaca yaptığımız bazı çalışmaları paylaşmak istiyorum. Engelsiz servislerimiz ve Avantaj Taksi ile engellilerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Engelsiz servislerimiz her gün okula ya da işe gitmekte zorlanan engellilerimizi taşıyor. Avantaj taksi 2023 yılında bin 500 engelli vatandaşı gitmek istedikleri yerlere taşıdı. Şehirde çeşitli noktalara akü şarj istasyonları kurduk. Engelli STK'larına da çalışmalarında, gezilerinde, organizasyonlarında destek vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda engellilerin ve yakınlarının istekleri bizler için hep çok önemli oldu. Gelen taleplere göre cihaz desteği sağlıyoruz. 2023 yılında şu zamana kadar maddi olanakları olmayan 200 engelli kardeşimizin cihaz ve araç-gereç talebini karşıladık. Bir diğer hizmetimizde evden çıkamayan ağır engelliler ve yaşlılar için kişisel bakım ve yıkama hizmeti. 2023 yılında 516 hasta yıkama ve 1018 hasta kuaförlük hizmetinden faydalandı. Diğer yandan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezimiz çalışmalarına devam ediyor. Açıldığı günden bu yana toplam 180 zihinsel engelli ve alzheimer hastasına hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezimiz çalışmalarına devam ediyor. Merkezimizde hizmet alan engelliler, spor, ritim, bahçecilik, drama ve masal etkinliklerine ve el becerisi geliştirme atölyelerine katılıyorlar. Haftanın beş günü hizmet veren merkezimiz engelli ailelerinin özgürleştirip hayata katılmaları için de bir fırsat yarattı. Diğer bir önemli konu ise SMA hastaları. Onlara da fizik tedavi desteği vermeye devam ediyoruz. SMA tanısı almış, maddi imkanları yoksun ailelerin fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışmalarımızın kültür ve sanat boyutunda ise Eskişehir'de yedinci kez Engelsiz Filmler Festivalini gerçekleştirdik. Görme engelliler için sesli betimlenmiş, işitme engelliler için ayrıntılı altyazıyla tercüme edilmiş uzun ve kısa metrajlı yedi yılda toplam 100 ün üzerinde film gösterildi. Engelli, engelsiz herkesin bir arada film izleyebilmesini sağladık. Engelli çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Çocuk Hakları Birimimizden özel gereksinimli çocuklar faydalanıyor. Otizmli ve down sendromlu çocuklarımıza grup eğitimi temelli atölyeler yapıyoruz. Yine kaynaştırmaya uygun olanları ilgilerine göre atölyelerimizde yer veriyoruz."

"Eskişehir'in farkı, şehrin her köşesinde, verilen tüm hizmetlerde ve yaşama geçirilen tüm projelerde engellilerin gözetilmiş olmasıdır" diyen Büyükerşen, "Şehrimizi şöyle bir dolaştığınızda, engellilere yönelik fiziki düzenlemelerden, parklara engelli çocuklar için koyduğumuz oyun gruplarına, etkinlik alanlarımızdaki engelli tuvaletlerinden, tarihi binalarımızda bulduğumuz farklı erişim çözümlerine kadar Eskişehir'in bu alanda da örnek bir kent olduğunu görebilirsiniz. Engel tanımayan Eskişehir için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman beraberiz ve sizlerin yanınızdayız" dedi.

Konuşma sonrası davetliler, canlı müzik eşliğinde gün boyunca gönüllerince eğlendiler.