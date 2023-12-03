Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Günü'nde 'Empati Parkuru' düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmet Birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kurulan 'Empati Parkuru' ile Eskişehirliler, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları deneyimleyerek empati kurdular.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için sosyal, kültürel, sağlık, spor ve eğitim konuları başta olmak üzere toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla birbirinden özel etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmet Birimi tarafından Espark AVM'de kurulan 'Empati Parkuru' vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Oluşturulan parkurda işitme engellilerin işaret dili kullanımı, bedensel engellilerin tekerlekli sandalye kullanımı, görme engellilerin braille alfabesi ve sesli betimleme kullanımı, otizmli bireylerin bakış açılarıyla ilgili bölümler başta olmak üzere kısıtlı hareket yeteneği gibi çok sayıda empati deneyim noktası yer aldı. Vatandaşlar bu bölümleri kullanarak özel gereksinimi olan bireylerin yaşadıkları zorlukları deneyimleyerek empati kurdular.Gün boyu devam etkinlik büyük ilgi görürken vatandaşlar, anlamlı etkinliğin kendilerinde farklı bir bakış açısı oluşturduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.