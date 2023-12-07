Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'nde unutulmaz bir konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne bir yenisini daha ekledi. Eylül Ergül With Strings/Yusuf Gençay Project'in sahne aldığı gecede salon tamamen doldu, kapıda uzun kuyruklar oluştu. Konserde sanatçılar, Yusuf Gençay'ın düzenlemelerini yaptığı aşk şarkılarını ustalıkla yorumladılar. Bir buçuk saat aralıksız süren konser, müzikseverlerin ayakta alkışlamalarıyla son buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne bir yenisini daha ekledi. Eylül Ergül With Strings/Yusuf Gençay Project'in sahne aldığı gecede salon tamamen doldu, kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Kontrbasta Anıl Deniz, viyolonselde Güldiyar Balcı, viyolada Yusuf Gençay, kemanda Ezgi Gönlünm Yalçın ve Aycan Demir Küçüközkan, piyano ve vokalde ise Eylül Ergül'ün yer aldığı konserde sanatçılar, Yusuf Gençay'ın düzenlemelerini yaptığı aşk şarkılarını ustalıkla yorumladılar.

Eylül Ergül'ün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkürüyle başlayan konserde, Ergül'ün parça aralarında eserlerle ilgili bilgi vermesi dinleyicilerin ilgisini hep canlı tuttu; icracıların ustalıkları da gözlerden kaçmadı. Sakin şarkılarla başlayan konserde tempo giderek yükseldi ve konserin sonunda tüm salona coşkulu bir hava hakim oldu. Bir buçuk saat aralıksız süren konser, müzikseverlerin ayakta alkışlamalarıyla son buldu.