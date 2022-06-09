Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Çevre Teşekkürü - Haberler

2030 İklim Nötr Kentler Semineri için Eskişehir'e gelen ve çevre üzerine yaptıkları başarılı çalışmalar ile bilinen bilim insanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Heyet, Başkan Büyükerşen'e Eskişehir'i çok beğendiklerini belirterek, kentte gerçekleştirilen çevre dostu çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2030 İklim Nötr Kentler Semineri için Eskişehir'e gelen Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve yönetim kurulu üyelerini, makamında ağırladı.

Çevre alanında yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan heyet, Başkan Büyükerşen'e Eskişehir'i çok beğendiklerini belirterek, kentte gerçekleştirilen çevre dostu çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de nazik ziyaretten dolayı Prof. Dr. Uyar, Prof. Dr. Atmış ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Erdoğan Atmış, "Rahatı Kaçan Orman- Ormansızlaşma Üzerine Yazı ve Söyleşiler" adlı kitabını Başkan Büyükerşen'e hediye etti.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

ANKA / Yerel