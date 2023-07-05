Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Güçlüer: "Eskişehir'de İlk 6 Ayda 18 Hekim İyi Hal Belgesi Talep Etti"

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi isteyen hekim sayısında artış olduğunu belirterek, "İlk 6 ayda 8 pratisyen, 10 uzman olmak üzere 18 hekim arkadaşımız Eskişehir’de iyi hal belgesi talep etti" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi isteyen hekim sayısında artış olduğunu belirterek, "İlk 6 ayda 8 pratisyen, 10 uzman olmak üzere 18 hekim arkadaşımız Eskişehir'de iyi hal belgesi talep etti" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışına gidebilmek için aldığı iyi hal belgesi başvuru sayısının 2023'ün ilk 6 ayında bin 361 olduğunu açıkladı. Eskişehir'de de iyi hal belgesi isteyen hekimlerin sayısında artış olduğunu söyleyen Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, 2023'ün ilk ayında 18 hekimin iyi hal belgesini istediğini belirtti.

"8 PRATİSYEN, 10 UZMAN, İYİ HAL BELGESİ TALEP ETTİ"

Hamit Güçlüer, şunları söyledi:

"Son dönemde hekimlerin yurt dışına göç etmesiyle ilgili olarak bize başvurdukları, talep ettikleri iyi hal belgesinde ciddi bir artış var. Son dönemde, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası'nda ilk 6 ayda 8 pratisyen, 10 uzman olmak üzere 18 hekim arkadaşımız iyi hal belgesi talep etti. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre ise ilk 6 aydaki iyi hal belgesi isteyen hekimlerin sayısı, pratisyen hekimlerde 738, uzman hekimlerde 623 hekim arkadaşımız, totalde bin 361 hekim arkadaşımız iyi hal belgesi talep etti. Bu verdiğimiz son rakamlar size, bir önceki yılın yaklaşık iki katı."

"CİRO BASKISIYLA KARŞI KARŞIYALAR"

Özel hastanelerde hekimlerin ciro baskısıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Güçlüer, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde talep edilen iyi hal belgelerinde bu artışın köklü sebepleri var. Bunun yaklaşık 21 yıllık AKP hükümetinin iş başına gelmesiyle sağlıkta dönüşüm programının başlamasıyla birlikte neoliberal politikalar, sağlık alanında giderek yaygınlaşan piyasacı yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin bu temel ilkeleriyle bağdaşmayan birtakım yaklaşımlarla özellikle hekimler, sağlık çalışanları, Türkiye sağlık ortamı çok ciddi bir değişim sürecine girmiştir. Kamuda performans, özel hastanelerde ciro baskısı, yaşadığımız şiddet ortamı, özellikle sağlık alanındaki şiddet, hekimlerin özlük hakları, sağlık politikalarında hem hekimler aleyhinde gelişen tutum, son dönemde hekimlerde ciddi bir şekilde yurt dışına göçü düşünmeyi gerektiren bir unsur haline gelmiştir."

"SAĞLIK EĞİTİMİ İVME KAYBETTİ"

Daha çok genç hekimlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğünü belirten Güçlüer, "Bu arada tabii ki Türkiye'de son dönemde çok ciddi sayıda tıp fakültesiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 118 tıp fakültesi mevcut. Ama bu artışa paralel nitelikli tıp eğitimi ve hekimlerin çalışma ortamlarında çok ciddi nitelikli bir gelişme olmadı. Asistanların eğitimi ve akademik personelin yetersizliği sonucunda sağlık eğitimi ciddi şekilde bir ivme kaybetti. Bütün bunların bir bütünsel yapısı hekimlerde, özellikle genç hekimlerde, son dönemde daha kıdemli hekimlerde ciddi yurt dışına göçü düşünür hale geldi" dedi.

"ZOR DÖNEMLER GEÇİRİYORUZ"

"Bu ivmelenmenin daha da hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz" diyen Güçlüer, "Türkiye sağlık ortamı, Türkiye'nin toplumsal ortamında demokrasi ve özgülükler adına zor dönemler geçiriyoruz. Bütün bunların içinde, Covid gibi büyük bir pandemi salgınından çıktık. Bu dönemde hekimler çok ciddi emek sarf ettiler. Ama bu çabalarının karşılığında talep ettikleri gerek özlük hakları gerek çalışma ortamları açısından iyi bir ortamı görme şansı olmadı" diye konuştu.

İyi hal belgesi almak için yılın ilk 6 ayda başvuran hekim sayısının Eskişehir için fazla olduğunu söyleyen Güçlüer, "Eskişehir için yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de bu arkadaşlarla, bazılarıyla görüştüğümde, büyük bir kısmı özel hastanelerden yurt dışına göç etmeyi düşünen meslektaşlarımız. Bunun içinde kamuda bulunanlar da var. Genelde genç hekim arkadaşlarımız, genç uzman arkadaşlarımız, iyi bir kariyeri değerlendirmek adına bunu düşünmekteler" diye konuştu.

"30-45 YAŞ ARASI HEKİMLER"

Eskişehir'de 30-45 yaş arası hekimlerin iyi hal belgesi aldığını vurgulayan Güçlüer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda elimizdeki verilere göre 30-45 yaş arası, Eskişehir için bunu söyleyebiliriz. Türk Tabipleri Birliği verilerine göre çok daha genç yaşta meslektaşlarımız bu iyi hal belgesini talep etmekteler. Bununla ilgili olarak daha çok 'Türkiye'nin şartları, sağlık ortamı çok daha iyi, nitelikli bir yapıya kavuştuğunda dönerim' diyenlerin sayısı az. Sadece bu sağlık ortamından ziyade, dediğim gibi Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük ortamı, şu an yaşadığımız ekonomik krizin tüm etkilerini sağlık çalışanları da tümüyle hissetmekteler. Hekimlerin özlük hakları konusunda sıkıntıları var. Bununla ilgili olarak performans baskısı altında çalışan arkadaşlarımız, izin aldığında veya rapor aldığında performanslarının kesilmesinden dolayı çok ciddi düşük bir maaşla o ayı geçirmek zorunda kalıyorlar. Son dönemde hekimlerin maaşlarına bir zam yapıldığı haberi olsa da bu, performansın teşvik ve ek ödemelerle yukarı çekilmesi şeklinde emekliliğe yansımayan bir şey. Böyle olunca hekimler, emekli olduklarında insanca yaşanabilir koşullardan uzak kalıyorlar."