'Eskişehir Bahçesi' İki Ödül Getirdi

EXPO 2021 Hatay'a ' Eskişehir Bahçesi' projesi ile katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Uluslararası Organizasyon Ödül Töreni'nde iki dalda ödül verildi.

Açılışı 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan, yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan EXPO 2021 Hatay'ın Uluslararası Organizasyon Ödül Töreni dünyanın her yerinden gelen konukların katılımıyla Hatay'da gerçekleşti. Törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AİPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Başkanı Leonardo Capitanio, AİPH Uluslararası İlişkiler Direktörü Treve Evans, AİPH Türkiye Direktörü İsmail Yılmaz, EXPO alanlarında bahçeler kurarak EXPO 2021 Hatay organizasyonuna destek veren belediyelerin yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

'Medeniyetler Bahçesi' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2021 Hatay'a Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Eskişehir Bahçesi' projesi ile katılım sağladı. "Eskişehir silueti, Porsuk Çayı ve Köprüsü, Odunpazarı Evi, Masal Şatosu ve Ulus Anıtı'nın yanı sıra kentteki peyzaj örnekleri, kent mobilyaları, kenti süsleyen heykel ve sanat çalışmaları örneklerinin bulunduğu Eskişehir Bahçesi" ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Eskişehir Bahçesi'ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gezerek tam not vermişti.

Fuarın tamamlanmasının ardından EXPO 2021 Hatay'ın Uluslararası Organizasyon Ödül Töreni yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir Bahçesi Projesi, "Tarihi Yapılar ve Tasarım Özel Ödülü" ve "Doğal Alanlar ve Kentsel Tasarım Ödülü" olmak üzere 2 dalda ödüle layık görüldü. Ödülü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri düzenlenen törenle aldı.

ANKA / Yerel