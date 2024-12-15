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Eskişehir Antika Pazarı'na Yoğun İlgi

Eskişehir Antika Pazarı'na Yoğun İlgi
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Eskişehir'de her ay düzenlenen Antika Pazarı, son 6 ayda artan ziyaretçi sayısıyla antikacıları motive ediyor. Vatandaşlar, pazarın konumu ve çeşitliliğinden memnun kalırken, antikacı esnafı da gençlerde antika merakını yaygınlaştırma çabasında.

Eskişehir'de vatandaşlar belli günlerde kurulan Antika Pazarı'ndan memnun kalırken, son 6 ayda oldukça arttığı belirtilen yoğunluk antikacıları motive etti.

Eskişehir Antikacılar Derneği tarafından her ayın 2'nci pazar günü Espark Alışveriş Merkezi'nin yanındaki açık otopark alanında antika pazarı kuruluyor. Antika Pazarı'nda bir araya gelen eski eşya meraklıları keyifli zaman geçirme imkanı yakalarken, vatandaşların ilgisi her geçen artıyor. Yine geçtiğimiz günlerde açılan pazarla ilgili düşüncelerini belirten ziyaretçiler, oluşturulan ortamın ve tezgahlardaki çeşitliliğin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Vatandaş, seçilen yerin kötü olmadığını ve ulaşımın kolay olduğunu da ifade ederken, antikacı esnafı ise özellikle son 6 aydır ilginin üst seviyede olduğunu belirtti. Bu bölgede Eskişehir'in antika konusunda merkez il olduğunu iddia eden esnaf, eski eşya kültürünü özellikle gençler arasında yaygınlaştırabilmek için yoğun çabaları olduğuna dikkat çekti.

"Antika Pazarı çok güzel bir olay"

Geçtiğimiz günlerde açılan Antika Pazarı'nı ziyaret eden Şükrü Davutoğlu, "Antika Pazarı çok güzel bir olay. Benim hayatta en çok sevdiğim ikinci el eşya ve antika pazarı. Her ayın 2'nci haftası burası açılıyor. Hava güzel olduğu zaman insanlar gelip gezebiliyor. Benim gibi kahve alışkanlığı olmayanlar zamanlarını böyle değerlendirebiliyorlar. Gün sayısının arttırılması için önce maddi sorunlar çözülmeli. Para olduktan sonra insan harcamayı sever. Yer olarak burası güzel, fena değil. Ben bisikletle geliyorum ama tramvayla da kolayca ulaşım sağlanabiliyor" dedi.

"Eskişehir şu anda bu bölgede merkez"

Pazarda tezgah açan antikacı Nezih Sağıroğlu ise, "Gençlere bu işi kazandırabilmek için uğraşıyoruz. Biz parasında değiliz. Sadece Eskişehir'in gençlerine tanıtım yapmayı amaçlıyoruz. Son 6 aydır ilgi üst seviyede. Bu artarak gidiyor diyebilirim. Afyon, Kütahya, Bursa, Ankara hepsi yalan. Eskişehir şu anda bu bölgede merkez. Ayda 1 defa olması hem vatandaşı hem de bizi yormuyor. Çünkü biz sabah 05.00 gibi geliyoruz, akşam 07.00'a kadar burada oluyoruz. Evimize varana kadar saat daha geç oluyor. Fakat kış yaklaştıkça biz zorlanıyoruz. Yetkililer bu konuda çalışma yaparlarsa iyi olabilir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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