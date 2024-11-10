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Eskişehir Antika Pazarı'na Yoğun İlgi

Eskişehir Antika Pazarı'na Yoğun İlgi
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Eskişehir'de düzenlenen Antika Pazarı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Eski eşya meraklıları, satıcılara yüz güldürdü.

Eskişehir'de hafta sonunu antika pazarında değerlendirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk satıcıların yüzünü güldürdü.

Eskişehir Antikacılar Derneği tarafından düzenlen Eskişehir Antika Pazarı, Espark'ın yanında bulunan açık otopark alanında bugün eski eşya meraklılarını bir araya getirdi. Her ay sadece 1 kez açılan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen her yaştan vatandaşın oluşturduğu yoğunluk, farklı şehirlerden de gelerek tezgah açan satıcıları memnun etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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