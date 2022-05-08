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Eskişehir Antika Pazarı'na yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehir Antika Pazarı'na yoğun ilgi

Eskişehir'de her ayın ikinci hafta sonunda kurulan antika pazarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de her ayın ikinci hafta sonunda kurulan antika pazarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Eskişehir'de her ayın ikinci pazar gününde kurulan antika pazarı, her yaştan antika severi ağırlıyor. Tarihi değeri bulunan, nadir ve ilginç eşyaların tezgaha çıkarıldığı antika pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Eskişehirlilerin yanı sıra farklı illerden koleksiyoncuların da ziyaret ettiği Eskişehir Antika Pazarı'nda tarihi 100 yılı aşkın ürünler de sergileniyor. Daktilodan taş plaklara, dikiş makinesinden otantik çeyiz sandıklarına, yüzlerce eşya görücüye çıkıyor. Hem maddi hem de manevi açıdan önemli yer tutan eşyalar, antika pazarında yeni sahiplerini bekliyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Pazar, Yerel, Haberler

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