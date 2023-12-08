Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Hayır Panayırı Açıldı

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen hayır panayırıyla Filistin'e ve Filistinli öğrencilere destek sağlandı. Panayırda, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personelleri tarafından hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı. Elde edilen gelir, Filistinli öğrencilere burs olarak verilecek.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, Filistin'e, Filistinli öğrencilere ve ailelerine destek sağlamak amacıyla hayır panayırı açıldı.

Anadolu Üniversitesi tarafından, Filistin'e ve Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen hayır panayırı, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda açıldı. Hayır panayırında Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personelleri tarafından hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü, Anadolu Üniversitesi Yemekhanesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası, Rita Cafe başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri destek verdiği hayır panayırından elde edilen tüm gelirin, Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi.

Organizasyona, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis, Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Sanat Koordinatörü Emine Ayçiçek, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi personel ve öğrencileri katıldı.

"Filistinli kardeşlerimiz açlık çekerken onlara destek olmamız gerektiğini düşündüm"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi 27 yaşındaki Filistinli Asmaa Abushalhoub, destek amacıyla düzenlenen hayır panayırı hakkında, "Ben Filistinli olarak kendi evimde bir hurmalı kurabiye, Filistin'e özgü bir kurabiye yaptım. Buraya getirdim, kendi ülkeme destek olmak için. Çünkü buradayken başka Filistinli kardeşlerimiz açlık çekerken onlara destek olmamız gerektiğini ve onların yanında olmamız gerektiğini hissettim. Umarım sesimiz ulaşabilir Dünya'ya. Çünkü gerçekten çok zor bir durumdayız orada. İnsani kriz de yaşıyoruz, farkındayız. Anadolu Üniversitesinin yaptığı bu hayır panayırı için çok teşekkür ederim, sunduğu imkanlar için çok teşekkür ederim" dedi.

"Ailemle zor şartlarda haberleşiyorum"

Gazze'de yaşayan ailesi ile çok zor şartlar altında haberleşebildiğini belirten Asmaa Abushalhoub, "Gazze'de ailem var. Orada yaşıyorlar. Bir tane kamp içerisinde yaşıyorlar. Evlerini bırakmışlar. İnternet üzerinden çalışıyorum, ders veriyorum. Onlara para gönderdim. Onlarla iletişime geçemiyorum. Çünkü ateşkes sonrasında yeniden başladı savaş. Hatta buna savaş değil soykırım diyorum. Çünkü orada ölen insanların hiçbirinde silah yok" diye konuştu.

"Filistinli öğrencilere ve ailelerine destek olmak için düzenledik"

Düzenlenen hayır panayırı ile Eskişehir'de eğitim gören Filistinli öğrencilere ve ailelerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır panayırımızın amacı, başta Anadolu Üniversitesi'nde okuyan 30'a yakın Filistinli öğrencimiz olmak üzere hem Eskişehir'de okuyan Filistinli öğrencilere hem de ailelerine destek vermek amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Gördüğünüz gibi bu organizasyonda öğrencilerimizden, akademik personele, idari personele, sivil toplum kuruluşlarına, harçlık federasyonu gibi aynı zamanda kampüsümüzde işletme sahibi olan kafeler büfeler, bütün hepsinin desteğiyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Amacımız Filistin halkının yanında olduğumuzu bu zulme karşı duruşumuzu, bunları onaylamadığımızı göstermek. Umuyoruz ki bir an önce barış vuku olur, bir an önce kan akması son bulur ve biz de inşallah dünyada barışın egemen olduğu, huzurun egemen olduğu bir dünyaya kavuşuruz. Bu vesileyle bu hayır panayırına destek veren bütün işletmecilerimize, bütün idari ve akademik personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR