Eskişehir Ambulans Servisi'nden Yangın Tatbikatı

Eskişehir İl Ambulans Servisi, muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlığını artırmak için planlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, tahliye planları ve ekip koordinasyonu gibi konular üzerinde duruldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, muhtemel yangın ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık düzeyini artırmak amacıyla planlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesinde Sivil Savunma Birimi tarafından personele yönelik kısa bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yangın anında izlenecek tahliye planı, toplanma alanlarının kullanımı, görevli personelin sorumlulukları ve ekipler arası koordinasyon konuları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kişisel güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından, önceden belirlenen senaryo doğrultusunda yangın alarmı devreye alındı ve bina, görevli personelin yönlendirmesiyle kısa sürede güvenli bir şekilde tahliye edildi. Personelin, kriz anında soğukkanlı ve düzenli hareket ettiği, tahliye sürecinin planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı gözlemlendi.

Tatbikat kapsamında kurgulanan senaryoda, bir personelin dumandan etkilenerek yaralandığı varsayıldı. Senaryo gereği 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı rolündeki personel, ambulansa alınarak ilgili tedavi alanına güvenli şekilde sevk edildi. Böylece hem tahliye süreci hem de yaralıya müdahale ve ambulansla sevk aşamaları uygulamalı olarak test edilmiş oldu.

Gerçeğe yakın şartlarda3 yürütülen tatbikatın, personelin acil durumlarda doğru karar verme, hızlı hareket etme ve ekip uyumunu geliştirme açısından büyük katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, benzer tatbikatların belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini ve bu tür uygulamaların can güvenliğinin sağlanmasında hayati önem taşıdığını vurguladı. - ESKİŞEHİR

