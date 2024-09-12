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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kuruluşları Denetliyor

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşları habersiz olarak denetliyor. Denetimlerle eksiklikler tespit edilerek hizmet kalitesi takip ediliyor.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

İl Müdürü Orhan Bayrak, beklenmedik ziyaretler yaptı

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne ve Kuruluşa bağlı Yunus Emre Spor Salonu'na beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Orhan Bayrak ve İl Müdür Yardımcıları, kuruluşun genel durumunu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan ekip, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğini dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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