Eskişehir AFAD Ekibi Bolu'da Deprem Tatbikatına Katıldı
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatına katılarak başarıyla tamamladı.
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekibi, Bolu'ya giderek bir deprem tatbikatına katıldı.
Tatbikat, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde gerçekleştirildi. Saat 10: 30'da başlayan tatbikatta 2 araç ve 11 personelden oluşan Eskişehir AFAD ekibi, saat 14: 10'da Mudurnu'ya ulaştı. Tatbikat, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nun da katılımıyla başarıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR