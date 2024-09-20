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Eskişehir AFAD Eğitmenleri Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

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Eskişehir AFAD eğitmenleri, Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde ESOGÜAK ekibine arazi şartlarında arama kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitimde önemli tırmanış ve kurtarma teknikleri işlendi.

Eskişehir AFAD eğitmenleri, Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde ESOGÜAK ekibine arazi şartlarında arama kurtarma eğitimi verdi.

Sivrihisar Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde gerçekleşen kapsamlı eğitim 18 Eylül Çarşamba günü sona erdi.

Eğitimde makara sistemleri ile kurtarma, top rope tırmanış, iniş teknikleri ve kamp kurulumu gibi önemli konular işlendi. AFAD, afetlere karşı hazır olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AFAD

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