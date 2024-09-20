Eskişehir AFAD Eğitmenleri Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

Eskişehir AFAD eğitmenleri, Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde ESOGÜAK ekibine arazi şartlarında arama kurtarma eğitimi verdi.

Sivrihisar Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde gerçekleşen kapsamlı eğitim 18 Eylül Çarşamba günü sona erdi.

Eğitimde makara sistemleri ile kurtarma, top rope tırmanış, iniş teknikleri ve kamp kurulumu gibi önemli konular işlendi. AFAD, afetlere karşı hazır olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR