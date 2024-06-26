Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Isparta'ya atandı
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Tünay, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Tünay, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek veda etti.
Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Tünay, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.
Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Tünay, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette sohbet eden Tünay ve Aksoy hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR