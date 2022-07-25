Eski vergi dairesinin yerine TÜİK binası yapılacak

Eski Zafer Vergi Dairesinin bulunduğu parsele Samsun TUİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Samsun'da devam eden 3, planlanan 2 olmak üzere toplam 5 yatırımı bulunuyor. Bu yatırımların toplam proje tutarı 15 milyon 830 bin TL.

Eski vergi dairesinin yerine yeni TÜİK hizmet binası yapılacak

Müdürlüğün henüz başlanamayan 2 adet projesi var. Bu projelerden Samsun TUİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje işinin avan projesi şekillendirildi. Eski Zafer Vergi Dairesinin bulunduğu parselde planlandığından yıkım ihalesi çalışmaları devam ediyor. Samsun MİT Başkanlığı Kapalı Garaj Binası Teras Yalıtımının Yenilenmesi ve Muhtelif Onarım işinin ise bakanlık tarafından ihale talimatı gönderildi ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan KDV hariç 9 milyon 350 bin TL sözleşme bedelli Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Yemekhane Binası inşaatı işinin yüzde 80'i tamamlandı. Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı birlik bina büyük onarımları tamamlandı. Samsun, Ordu, Giresun, Sinop İllerinde ve Çevresinde Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Tip Konut Köy Konağı Projesi'nin yapımı tamamlandı.

Ayrıca Samsun TUİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje ile ilgili avan projesi şekillendirilmiş olup projenin yapımı planlanan parselde Eski Zafer Vergi Dairesi Binası bulunduğundan yıkım ihalesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Samsun MİT Başkanlığı Kapalı Garaj Binası Teras Yalıtımının Yenilenmesi ve Muhtelif Onarım işinin de bakanlık tarafından ihale talimatının gönderildiği, yaklaşık maliyet çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel