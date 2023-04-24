Eski uzman çavuşlar gün saymaya başladı

Uzmanlar Federasyonu Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, uzman çavuşlardan memur alınacağı açıklamasının heyecanla karşılandığını söyledi.

Dal, yaptığı açıklamada, 3269 uzman erbaş kanununa tabi olarak çalışmış sözleşmesi bitmesine müteakip kendi isteğiyle ayrılmış olan uzman çavuşlar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayında yaptığı "eski uzman çavuşlardan memur alacağız" açıklamasının camiada büyük sevinç yaşattığını belirtti.

Binlerce uzman çavuş ve ailelerinin açılacak olan başvuruyu heyecanla beklemeye başladığını dile getiren Dal, "Binlerce aileye iş ve AŞ olacak çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamak için fırsat doğacak olan bu açıklama zor şartlarda hayatını idame ettiren binlerce aileye umut oldu.

Uzman çavuş dernekleri ve uzmanlar federasyonu olarak yıllardır bunun mücadelesini vererek haklı davamızda zafere yaklaştık buradan başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor ve bakanımızın açıklamış olduğu alım sürecinin biran evvel başlaması temennisinde bulunuyoruz. Uzman çavuşlar her zaman devletinin milletinin yanında yer almış olup bundan sonrada milletinin ve devletinin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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