Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresi 31 Temmuz 2025'e Uzatıldı

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 7 ay süreyle uzatıldığı hatırlatılarak bu kapsamda il genelindeki müdürlüklerin yoğunluğu önleme adına cumartesi günleri de çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024 tarihinde dolacak olan kullanım sürelerinin yaşanan yoğunluktan dolayı bakanlık tarafından 31 Temmuz 2025'e ertelenmesi üzerine Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak yaşanan yoğunluğun önüne geçmek ve vatandaşların randevu taleplerini karşılayabilmek için il genelindeki müdürlüklerde cumartesi günleri de hizmet verilmeye devam edileceği açıklandı.

"Kimlik kartları için herhangi bir süre yok"

Yapılan açıklamada, "Nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirilmesinde herhangi bir nihai süre bulunmamakla birlikte, nüfus cüzdanlarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmemiş vatandaşlarımızın kimlik kartlarına kavuşturulması hedeflendiği ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için kalan sürede tüm müracaatların alınmasında nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında yaşanabilecek yoğunlukların engellenmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için söz konusu sürenin 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 7 ay süreyle uzatıldığı bakanlığımızca bildirilmiştir. '3'ü bir yerde' projesi kapsamında pasaport, sürücü belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile ilgili olarak tek bir randevu portalı (ALO 199, NVİ Mobil uygulaması, e-devlet, nvi.gov.tr) üzerinden randevu alınabilmesini ve randevu saatinde ilçe nüfus müdürlüklerince hizmet sunumu gerçekleştirilmekte olup, randevu sistemindeki yoğunluk nedeniyle randevu alamayan vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanabilmesi için de ilimize bağlı ilçe nüfus müdürlüklerimiz cumartesi günleri hizmet vermeye devam etmektedir." denildi. - MANİSA