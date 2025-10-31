Haberler

Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresi Doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'teki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin dolması nedeniyle son günde yoğunluk yaşandı. Sürenin uzatılmayacağı ve yenileme ücretinin 15 TL'den 7 bin TL'ye çıkacağı açıklandı.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün dolarken, Fatih'teki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelen vatandaşlar son günde işlemleri yaptı.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, 15 TL olan yenileme işlem ücreti yarından itibaren 7 bin TL'ye yükselecek. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyi son gününe bırakan bazı vatandaşlar, İstanbul'un Fatih ilçesindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne geldi. Vatandaşlar sıraya girerken, personeller ise işlemleri bitirmeye çalıştı.

Ehliyetini değiştirmek isteyen Turan Alkan, "Daha önce işten dolayı sonraya bıraktık. Erken olsa daha iyi olurdu. Ondan dolayı sona kaldı. Aslında ben randevu aldım. Sağlık raporları onaylanmadı için bugüne aldım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Okulda resmen işkence! Minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.