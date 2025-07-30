Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi Yarın Sona Eriyor

Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri için verilen süre yarın sona eriyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişiler yarına kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk nedeniyle eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etmişti. Bu çerçevede eski tip ehliyeti olan vatandaşların 7 bin 438 lira ceza ödememeleri için yarın ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirmeleri gerekiyor. - ANKARA