Eski Sivil Savunma Müdürü Nizamettin Tok Hayatını Kaybetti

Aydın'da uzun yıllar sivil savunma müdürülüğü yapan Nizamettin Tok, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tok'un yarın öğlen namazına mütakip Enir Sultan Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın'da uzun yıllar değişik görevlerde bulunan eski Sivil Savunma Müdürü Nizamettin Tok, YİKOB Doğal kaynaklar Jeotermal Müdürü iken yaş haddinden emekliye ayrılmış ve bir süredir tedavi görüyordu. Geçen ay Aydın Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan ve ameliyatta iken farklı komlikasyonlarla karşılaşılan Nizamettin Tok ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Nizamettin Tok, hayatını kaybetti. - AYDIN