'Eski Şehrin Kuklaları'Ndan Bulgaristan'a Ziyaret

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Sanat Derneği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kukla birimi sanatçıları, "Eski Şehrin Kuklaları" Projesi kapsamında hem proje partnerlerinin bir araya gelmesi, hem de Avrupa'daki kukla tiyatrosu örneklerinin gözlemlenmesi amacıyla Bulgaristan'a teknik ziyaret gezi düzenledi.

Eski Şehrin Kuklaları projesi kapsamında planlanan teknik gezisi, 15- 18 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Proje ortağı Golden Key Vakfı'ndan Proje Koordinatör Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. Miroslav Tsvetanov ile proje kapsamında çalışılan Midas'ın Kulakları adlı kukla oyununun yönetmeni Hristina Arsenova'nın ev sahipliğinde yapılan ziyarette, Başkent Sofya'da bulunan, proje ortağına ait Theatre Slon ile Sofia Puppet Theatre ve Theatre Ako adlı tiyatrolardan kukla oyunları izlendi. Sofya Ulusal Tiyatro ve Film Akademisi(Natfiz)'nde Proje ortağı Yrd. Doç. Dr. Miroslav Tsevetanov eşliğinde Kukla bölümü Profesörü Slavcho Malenov'un farklı mekanizmalı ipli kuklaların oynatım tekniklerini uygulamalı olarak anlattığı mini atölye çalışması yapıldı.

Midas'ın Kulakları oyununun bestecisi Vladimir Djambazov'un da katıldığı teknik gezide, farklı kukla türlerinin yapımı ve oynatımı, kukla tiyatrosu alanında ışık ve müzik kullanımı konularında profesyonel kukla sanatçılarıyla söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik gezinin son gününde, 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından Avrupa Kültür Başkenti seçilen Plovdiv kenti ziyaret edildi. Plovdiv State Puppet Theatre sanat yönetmeniyle görüşmeler yapılıp deneyimler paylaşıldı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncularından oluşan kukla tiyatrosu ekibi için oldukça verimli geçen teknik ziyarette, kukla tiyatrosunun evrensel dili ile ilerleyen günlerde yapılacak sanatsal etkinlikler için yeni bakış açıları oluşturuldu.