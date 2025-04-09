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Eski Patronuna Saldıran Şüpheli Tutuklandı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde eski patronuna silahlı saldırıda bulunan E.A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sırasında saldırıya uğrayan patron C.S.T., kaza almadı.

Silahlı saldırı olayının şüphelisi tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde işten çıkarıldığı ve parasını alamadığı iddiasıyla eski patronuna silahla saldıran şüpheli E.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Nisan 2025 günü Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir izolasyon yalıtım fabrikası sahibi C.S.T.iddiaya göre bir süre önce yanında şoför olarak çalıştırdığı E.A.'yı işten çıkardı. Maaşını ve alacaklarını ödemediği gerekçesiyle fabrikaya giden E.A. ile eski patronu C.S.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. yanında getirdiği silahla ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan C.S.T. aracıyla olay yerinden kaçtı. E.A. da kendi aracıyla C.S.T.'yi takibe başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında C.S.T. Serçeköy Jandarma Yol Kontrol Noktası'na sığındı. E.A. da kontrol noktasına yanaşarak C.S.T.'ye bir kez daha silahla saldırdı. Kurşunlar araca isabet ederken, E.A. olay yerinden kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli E.A. güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan E.A., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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