Eski otogarda günlerdir alınmayan moloz yığını temizlendi

Bilecik Belediyesi Otobüs Terminali'nde yıkılan bir bölümde oluşan moloz yığınını yapılan haber sonrası temizlendi.

Bilecik'te 'Eski otogar' adıyla bilinen Atatürk Bulvarı üzerindeki Bilecik Belediye Otobüs Terminali'nde bir dükkanın kendine ek yer oluşturmak için yaptığı tezgah işyeri sahibinin dükkanı boşaltması üzerine yıkıldı. Yaklaşık 1 hafta önce yıkılan tezgahtan kalan moloz yığınların alınmaması esnaf ve vatandaşlar tepki ile karşılandı. O alan güvenlik şeridi ile kontrol altına alınırken, başta Bursa ve ilçelere günde onlarda aracın kalktığı otogarda vatandaşlar, görüntü kirliliğin bir an önce alınmasını istediler.

Bunun üzerine İHA'nın yaptığı 'Eski otogarda günlerdir alınmayan moloz yığına vatandaşlar isyan etti' haberinin ardından belediye yetkileri hemen o bölgeyi temizledir. Vatandaşlar oluşan kötü görüntünün ortadan kalktığı söyleyerek, geçte olsa moloz yığını alan ekiplere teşekkür etti. - BİLECİK