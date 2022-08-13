Haber : Eski okul binaları harap halde bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski okul binaları harap halde bekliyor

 - Güncelleme:
Eski okul binaları harap halde bekliyor

Eskişehir'in Hamidiye Mahallesi'nde bulunan ve önceden okul olarak kullanıldıkları belirtilen binaların bakımsız halleri dikkat çekti.

Eskişehir'in Hamidiye Mahallesi'nde bulunan ve önceden okul olarak kullanıldıkları belirtilen binaların bakımsız halleri dikkat çekti.

Mahmudiye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yer alan eski okul binaları, görenleri adeta hayrete düşürdü. Özellikle 1900'lü yıllarda aktif olarak kullanıldıkları belirtilen yapılar, bakımsız halleriyle dikkat çekti. Camların kırılmış olması, duvarların dökülmesi ve bazı alanlarda çatının da hasarlı hali göze çarptı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, bakımsız binaların tehlike oluşturduğunu belirterek, gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini vurguladılar. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmudiye Eskişehir Hamidiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title