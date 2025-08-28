Eski Nesil Kartların Dolum Süresi Uzatıldı

BURULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, eski nesil kartların yükleme ve dolum süre 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski nesil kart dolum ve yükleme işlemleri yalnızca KİOSK cihazları üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. 1 Ekim 2025 tarihinden sonra ise eski nesil Kartlar dolum ve yüklemeye kapatılacağı, 31 Kasım 2025 tarihinden sonra ise kullanıma kapatılacağını duyurdu. - BURSA