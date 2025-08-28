Eski Nesil Kartların Dolum Süresi Uzatıldı
BURULAŞ, eski nesil kartların dolum ve yükleme süreçlerinin 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Eski kartlar, belirtilen tarihten sonra dolum ve yükleme işlemlerine kapatılacak.
BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski nesil kart dolum ve yükleme işlemleri yalnızca KİOSK cihazları üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. 1 Ekim 2025 tarihinden sonra ise eski nesil Kartlar dolum ve yüklemeye kapatılacağı, 31 Kasım 2025 tarihinden sonra ise kullanıma kapatılacağını duyurdu. - BURSA
