Eski Nesil Kartların Dolum Süresi Uzatıldı
Güncelleme:
BURULAŞ, eski nesil kartların dolum ve yükleme süreçlerinin 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Eski kartlar, belirtilen tarihten sonra dolum ve yükleme işlemlerine kapatılacak.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, eski nesil kartların yükleme ve dolum süre 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski nesil kart dolum ve yükleme işlemleri yalnızca KİOSK cihazları üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. 1 Ekim 2025 tarihinden sonra ise eski nesil Kartlar dolum ve yüklemeye kapatılacağı, 31 Kasım 2025 tarihinden sonra ise kullanıma kapatılacağını duyurdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
