Eski mezunlar 38 yıl sonra buluştu

Ahlat YİBO mezunları eski okullarında buluşup öğrencilik yıllarını yeniden yaşadı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Merkez Yatılı Bölge Okulundan 38 yıl önce mezun olanlar, bir araya gelerek öğrencilik yıllarını yeniden yaşadı.

Kurdukları Whatsapp grubu üzerinden organize olan 1985 ile 1990 yılları arasında mezun olan 70'e yakın eski mezun, okullarında bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde akademisyen, bürokrat, memur ve çeşitli sektörlerde çalışan eski mezunlar, 38 yıl sonra ilçeye gelerek 2 gün boyunca okullarında kalıp yine öğrencilik yıllarına gittiler. Eski mezunlar uzun süredir görmedikleri arkadaşları ile bir araya gelip, eski günleri yad etmenin ve hasret gidermenin mutluluğunu yaşadılar.

Okul zamanındaki okul müdürleri Behlül Azapağası ve müdür yardımcısı Güleser Akyürek'in yanı sıra hayatta olan öğretmenleri ile bir araya gelen mezunlar, eski günleri yad edip nostalji yaşayarak birlikte olmanın mutluluğunu paylaştılar. Öğrencilik yıllarındaki gibi okul önünde sıraya girip yoklamaları alınan, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girip sıralarında oturan ve dönenim öğretmenlerinden yine ders alan eski mezunlar, yemekhanede de sıraya girip yemeklerini alırken geceyi ise okulun pansiyonunda kalarak eski okul günlerini yine yaşadı. Eski mezunlar ayrıca okul kütüphanesine kitap bağışında da bulunarak eski okullarına destek vereceklerini ifade ettiler.

"Eski öğrencilerimle bir araya geldiğim için çok duygulandım"

1986 yılından 2003 yılına kadar Ahlat Merkez Yatılı Bölge Okulunda öğretmenlik ve müdürlük yapan ve binlerce öğrenci mezun eden Behlül Azapağası, eski öğrencileriyle bir araya geldiği için çok duygulandığını söyledi. Azapağası, "Öğrencilerimiz 1. Geleneksel YİBO Mezunları Buluşması etkinliği düzenlemişler. Bizleri de davet ettiler. Gerçekten çok duygulandım. Konuşurken bile gözlerimden yaşlar geldi. Çocukların bu etkinlikleri beni çok etkiledi. 1986'dan 2003 yılına kadar okulda görev yaptım. Binlerce öğrenci mezun ettik. Çocuklar çeşitli iş adamları oldular, belediye başkanları oldular, rektör oldular, doktorlar var, mühendisler var. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Onlar bizim gururumuz, şu ana kadar hiçbir öğrencimden saygısızlık görmedim. Okul zamanındaki disiplin nasılsa, günlük hayatta da aynı disiplini devam ettiriyorlar. Hepsini çok seviyorum, hepsine hakkım helal olsun" dedi.

1986 ile 1990 yılları arasında okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapan Güleser Akyürek de, "YİBO'nun bende çok ayrı bir yeri var. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 30 yıllık öğretmenliğimin en güzel yıllarını YİBO'da geçirdim ve yaşadım. Öğrencilerimizi hiçbir zaman unutmadım. Emekli olduktan sonra da öğrencilerimizle görüştüm. Mezun öğrencilerimizle görüşerek toplanmaya karar verdik. Sağ olsunlar onlar da kırmadılar ve hep beraberiz. Eski öğrencilik ve öğretmenlik yıllarını yine canlandırdık. Katkıda bulunan bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okulun mezunlarından olan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise "Yıllar önce okuduğumuz okulun bahçesindeyiz. Çok önemli ve çok anlamlı bir buluşma oldu. 30 yıldan fazladır birbirimizi görmediğimiz arkadaşlarımızla görüştük. Çok farklı yerlere ve konuma gelen arkadaşlarımızı gördüm. Bu beni ayrıca mutlu etti. Özel sektörde, devlette, bürokrasi de çok farklı alanda arkadaşlarımızı görmek gerçekten mutluluk verici. Dolayısıyla Ahlat YİBO'lu olmaktan da gurur duyuyoruz. Aramızda olan çok kıymetli hocalarımız var. Ahlat'tan ayrılan ve vefat eden hocalarımız var. Onları da rahmetle anıyorum. Bu çok anlamlı oldu. Biz aslında ortaokul yıllarımızı yeniden yaşamış olduk. Yatakhanesiyle, yemekhanesiyle, okul bahçesiyle o günlerde yaşadıklarımızı bu 2 günde tekrardan yaşadık. Bu artık geleneksel hale getirilecek. Bu organizasyonun yapılmasında emek veren hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Buluşma etkinliğini organize eden okulun eski mezunlarından elektrik mühendisi Tahsin Uzunselvi de, "1989 yılında bu okuldan mezun oldum. Bu yatılı okulun bizde çok farklı bir anlamı var. Çünkü hayatı burada öğrendik. Buradaki arkadaşların kendi aralarındaki bağları ve öğretmenlerin eğitim kalitesi açısından hayata bizi çok erken hazırladılar. Bu anlamda öğretmenlerimizin bizim üzerimizde çok ciddi hakları var. Kendilerine emekleri için hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yıllar sonra bir araya gelme kararı aldık. Önce bir whatsapp grubu kurduk. Daha sonra organize olarak mezun olduğumuz okulda öğretmenlerimizle bir araya gelmeye karar verdik. 1985 ile 1990 yılları arasında mezun olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Öğrenci yıllarımızdaki ortamı oluşturduk. Yatakhanesinde kalarak, yemekhanesinde yemeğimizi yiyerek ve sınıflarımızı gezerek eski günleri yad ettik. Okulumuzun kütüphanesine kitap bağışında bulunduk ve eksikliklerin giderilmesi ve destek olunması amacıyla görüş birliğine vardık. Bu organizasyonda katkısı olan ve okulumuzun şuan ki müdürü ve aynı zamanda eski bir YİBO mezunu olan Halil Uludağ'a, ekibine ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güleser Akyürek hocamın da ciddi destekleri oldu, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı mezunlar buluşmaları yapmayı planlıyoruz" dedi.

Mezunlar buluşmasına Manisa'dan gelen eski mezunlardan Şehnaz Güvendik Arık ise " Manisa'da şehir hastanesinde hemşire olarak görev yapmaktayım. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler almaktayım. Bende Tahsin arkadaşımın ve Güleser hocamın daveti üzerine, özellikle eski hatıraları ve eski yaşanmışlıklarımızı yad etmek adına Ahlat'a geldim. Ben bu toprakların çocuğuyum. Yıllardan beri özlemini çekmekteyim. Yaklaşık 2 bin kilometreden sırf bu havayı teneffüs etmek için Ahlat'a geldim. İyi ki böyle bir organizasyon yapmışlar. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.