Eski Jawa Motosikletler İsa Usta'nın Atölyesinde Yeniden Hayat Buluyor

Türkiye'de uzun yıllar motosiklet tutkunlarının ilgisini çeken ve köyde, şehirde kullanılarak hurdaya dönen veya atıl durumda kalan klasik, eski model Jawa motosikletler Konya'da motosiklet tamircisi İsa ustanın atölyesinde yeniden hayata dönüyor.

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde 1929 yılında üretilmeye başlayan Jawa motosikletler Türkiye'de de uzun yıllar kullanılırken, 1960-70'li yıllarda dönemin gazetelerinde yayınlanan "Havada jet, karada Jawa", "Dağ yolu, şehir yolu, köy yolu. Hepsi Jawa yolu", "Her gencin kalbinde yatan motosiklet, Jawa" gibi reklamlarla ilgi çekti. Zaman içerisinde kullanılarak hurdaya dönen veya atıl durumda kalan motosikletlerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Jawa tutkunları ise ustasının yolunu tutuyor. Konya'nın merkez Meram ilçesinde 27 yıldır baba mesleği olan motosiklet tamirciliğini sürdüren İsa Yeniçağ (40), özellikle klasik ve eski model Jawa motosikletleri A'dan Z'ye yenilerken, Türkiye'nin birçok şehrinden ilgi görüyor. Depoda atıl durumda bekleyen ya da nesilden nesile kalan motosikletleri sıfır ayarına getiren usta, artan yoğunluk nedeniyle 3 ay süren revize süresinin zaman zaman 4-5 aya kadar uzadığını belirtti. Babadan kalma mesleğini oğluna aktarmak istediğini ifade eden Yeniçağ, oğlunun da bu mesleği yapmaya hevesli olduğunu söyledi. İsa usta, zaman içerisinde tamir ettiği motosikletlerin fotoğraflarını da atölyesinde yaptığı panoda sergiliyor.

"Klasik motorların içerisinde büyüdük"

Motosiklet tamircisi İsa Yeniçağ, 27 yıl önce meslek hayatına başladığını ve aynı şekilde de devam ettiğini anlatarak, "Klasik motorların içerisinde büyüdük. Babamızdan kalan bir meslek. Çalışmamıza bu şekilde de devam ediyoruz. Merak, tutku, yani motosiklet sevgisi o şekilde başladık. İlk bisikletimiz olarak başladık. Ondan sonra motosiklete bir sevdamız başladı. Aynı şekilde hem ustası olduk hem tamircisi olduk. O şekilde hastalığı, tutkuyla başladık. Diğer motorlara da bakıyorum da genellikle Jawa'ya bakıyoruz. Özel bir nedeni olduğundan dolayı değil hani klasik olduğu, eski motor olduğu için, bir sevgimiz tutkumuz oldu. Elimizdeki işin durumuna göre değişiyor. Normalde elimiz boş olmuş olsa 3 ayda bir motoru teslim ederiz. Yani bize geldiğinde hurda bir vaziyette oluyor yeni sıfır gibi teslim etmemiz bunun tabii kaporta aşaması, nikelaj aşaması, boya aşaması derken 3 ayda teslim ederiz. Ama şu anda elimde biraz yoğunluk olduğu için bunu 4-5 aya kadar da uzatabiliyoruz" dedi.

"Bunları A'dan Z'ye komple revize ediyorum"

Bu motosikletlerin eski klasik motosikletler olduğunu ifade eden İsa Yeniçağ, "Babasından, dedesinden kalmış yadigar, atıl durumda veya kullanılmamış, balkon altında kalmış motorlar bana o şekilde geliyor. Ben bunları A'dan Z'ye komple revize ediyorum. Şehir dışından geliyor Afyonkarahisar'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Çanakkale'den, Çorum'dan yani Türkiye genelinden geliyor. Daha önceki dönemlerde tabii yurt dışına da göndermiştik. Hollanda, Amsterdam'a bir Jawa göndermiştik. Yurt dışından da irtibatımız oluyor. Tabii babamızdan kalan bir meslek. Oğlum da meraklı bu konularda. Kendisi de seviyor. Bizden de oğlumuz devralacak inşallah" şeklinde konuştu.

Motosiklet bakımı için gelen Zeki Yıldız ise, 12-13 yaşından beri motosiklete bindiğini anlatarak, "Yaşım 34 oldu, İsa ustayı tanıyoruz. Eski motorlarım vardı İsa ustanın topladığı motorlar, elinden bayağı bir motora bindik. Klasik şase üzerinde yine aynı şekilde İsa ustanın topladığı motorlara bindik" diye konuştu. - KONYA