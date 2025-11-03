Eski İş Arkadaşını Vuran Şahıs İntihar Etti

(ERZURUM) – Erzurum'da kısa süre önce cezaevinden çıkan bir kişi, daha önce ağır yaraladığı eski iş arkadaşı kadını sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Salih Aybaş (52), eski iş arkadaşı Nermin Tirit'i (47) sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aybaş, tartıştığı Nermin Tirit'i bir süre kovaladıktan sonra kadının yaşadığı sitenin bahçesinde tabancayla ateş etti. Tirit olay yerinde hayatını kaybederken, Aybaş da silahı kendi göğsüne doğrultarak intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) temizlik personeli olarak çalıştığı, Aybaş'ın ise aynı üniversitede görev yaptığı dönemde Tirit'i bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kadına yönelik şiddet", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Aybaş'ın, cezaevinden izinli olarak çıktığı ve bugün izin süresinin sona ereceği bildirildi.