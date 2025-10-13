Eski Hükümlü Tahir Keskin, İş-Kur Desteğiyle 200 Keçi Sürüsüne Ulaştı

Şırnak'ta, İş-Kur'un desteğiyle hayatını yeniden kuran eski hükümlü Tahir Keskin, azmin ve emeğin sembolü oldu. Keskin, 45 keçiden 200'lük keçi sürüsüne sahip oldu.

Şırnak Bağpınar köyünde yaşayan eski hükümlü Tahir Keskin, İş-Kur'un "Eski Hükümlü Projesi" ile hayata yeniden tutundu. Keskin'in 2022 yılında 45 keçiyle başlayan hikayesi bugün 200'ün üzerindeki sürüsüyle örnek bir başarıya dönüştü. İş-Kur Şırnak İl Müdürü Hacı Sofuoğlu, proje kapsamında eski hükümlülere verilen desteğin toplumsal dönüşüme katkı sağladığını belirterek, "Bugün Bağpınar köyünde Tahir Keskin ile birlikteyiz. Tahir Keskin, eski hükümlüdür. 2022 yılında eski hükümlü projesi olarak bize başvuruda bulundu. İş-Kur'a geldi. O zaman parası ile 75 bin Türk Lirası verdik. Şuan ki para ile 500 bin Türk Lirası'na tekabül eder hemen hemen. 45 küçük baş hayvan keçi verdik. 2022 yılından beri kendisi bakıyor hayvanlarına. Şuan baktığımızda Tahir Bey'in hayvanların 200'ün üzerine çıktı. 2025 Aralık ayında hayvanları kendisine teslim edeceğiz. 3 yılını dolduracak, kendisine teslim edeceğiz. Sonuçta bunları hibe veriyoruz. Karşılıksız 3 yılın sonunda bir sıkıntı olmaması durumunda kendisine teslim ediyoruz" dedi.

Sofuoğlu, projenin sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da önemli bir kazanım sağladığını kaydederek, "Tahir Keskin, hayvanlarına güzel baktı. Şuan 200'ün üzerinde hayvanları var. bu hayvanlar ile geçimini sağlıyor. Sütünü sağıyor, peynirini yapıyor. Bunları satarak geçimini sağlıyor. Güzel bir proje. Eski hükümlü projelerimiz şuanda devam etmekte olup, gelen eski hükümlü ve engelli bireylere yardımcı olacağız. 500 binin üzerinde destekte bulunuyoruz vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Devletimiz bana 45 hayvan verdi, şu an 200'ün üzerinde hayvanım var"

Eski hükümlü Tahir Keskin ise İş-Kur'un desteğiyle yeniden üretime katılmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "2022'nin sonunda cezaevinden çıktım. Ne yapacağımı bilmiyordum, işsizdim, mağdurdum. Diğer mahkum arkadaşlarımdan İş-Kur'un böyle bir projesinin olduğunu. Ben de Şırnak İş-Kur Müdürlüğüne müracaat ettim. Müracaat ettiğim zaman İş-Kur Müdürlüğü personelleri böyle bir projenin olduğunu söylediler. Yaptığım müracaat olumlu sonuçlandıktan sonra bana 45 hayvan verdiler. 2022 yılından bu güne kadar ben geçimimi bu hayvanlar ile sağlıyorum. Allah razı olsun. Peynirimi, yoğurdumu, sütümü satıp ailemin geçimini sağlıyorum. Devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun, Allah zarar ziyan vermesin. Çok memnunum, mağduriyetimi giderdi. Devletimiz bana 45 hayvan verdi Şuan 200'ün üzerinde hayvanım var. Geçimimi gül gibi sağlıyorum" şeklinde konuştu.

İş-Kur Şırnak İl Müdürlüğü, eski hükümlü ve engelli bireylerin kendi işlerini kurmaları için destek programlarının 2026 yılında da süreceğini duyurdu. - ŞIRNAK