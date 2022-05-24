Eski hükümlü aldığı 53 bin TL'lik hibeyle kendi işini kurdu - Haberler

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Eski hükümlü aldığı 53 bin TL'lik hibeyle kendi işini kurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eski hükümlü aldığı 53 bin TL'lik hibeyle kendi işini kurdu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yaşayan eski hükümlü Ömer Özel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje'sinden faydalanarak aldığı 53 bin TL'lik hibeyle kendi işini kurdu.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yaşayan eski hükümlü Ömer Özel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje'sinden faydalanarak aldığı 53 bin TL'lik hibeyle kendi işini kurdu.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuran Özel, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteğinden faydalandırıldı. Hibe çerçevesinde 53 bin TL ile 4 adet holstein cinsi süt ineği hibe edildi. Verilen hibe desteğine ilişkin Özel'e hediye çeki Kaymakam Mustafa Caner Culukar, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Tuncer, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin'in katıldığı programla teslim edildi.

(Gökten Ceylan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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