Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde eski ev eşyaları ile araba tekerlekleri geçim kaynağı oldu. Çanakkale- İzmir karayolunun kenarında yüzlerce eski eşyayı satışa sunan Ali Gönülaçar, her türlü ev eşyasını köylerden toplayıp sattıklarını söyledi.

Burhaniye'de eski eşyalar ile araba tekerlekleri Burhaniyeli çiftçi Ali Gönülaçar'ın geçim kapısı oldu. Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki Bostancı Mahallesi'nde 10 yıldan beri eski eşya alıp satan Gönülaçar, işini severek yapıyor. Eskinin gaz lambalarından toprak kaplara kadar yüzlerce eski eşya yoğun ilgi görürken, eskinin öküz ve at araba tekerlekleri de otel ve lokantalara dekor oluyor.

10 yıldan beri eski alıp sattığını anlatan 2 çocuk babası Ali Gönülaçar, "Her türlü eski ev eşyası, nostaljik ürün ve antikaları alıp satıyoruz. Köylerde geziyoruz. Köylerden topluyoruz, eski evlerden. Köylerden at arabaları, at arabaları tekerleklerini de alıyoruz. Bunlar lamba oluyor. Otellere, restoranlara dekor oluyor. İhracata gidiyor. Yani eski olupta sağlam olan her ürünü alıp satıyoruz. Eskiler bize geçim kapısı oldu. Bunlardan para kazanıyoruz. Evimize bakıyoruz. Çocuğumu okutuyorum. Bunlarla geçiniyoruz. İşimi severek yapıyorum" dedi.

Dükkanı ziyaret eden Ahmet Uslu, "Türk kültürünü yaşatan, Türk milletinin değerlerini unutturmayan böyle küçük işletmelerin bir tanesinde bulunduğum için çok mutluyum. Yıllar önce dedelerimizin giydiği çarıkları, annelerimizin ekmek yaptığı tekneleri görmek bir keyif. Biz bunları unutmamalıyız. Unutmamalıyız ki geçmişimizden gelen kültürü gelecek kuşaklara yaşatmalıyız" diye konuştu. - BALIKESİR