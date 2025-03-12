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Eski Eşi tarafından Öldürülen Gülnur Akalın Zonguldak'ta Toprağa Verildi

Eski Eşi tarafından Öldürülen Gülnur Akalın Zonguldak'ta Toprağa Verildi
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İstanbul'da eski eşi Tuncer Batmaz tarafından öldürülen Gülnur Akalın, Zonguldak'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayda Tuncer Batmaz, Akalın'ı bıçaklayarak intihar etmişti.

İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Gülnur Akalın, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

İstanbul Esenyurt'ta 10 Mart günü meydana gelen olayda Tuncer Batmaz ve eski eşi Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı bıçaklayan Tuncer Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti.

Hayatını kaybeden Batmaz ve Akalın'ın cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri olan Zonguldak'a gönderildi.

Akalın için merkeze bağlı Taşçılar köyündeki köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Köy halkının da katılımıyla helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tuncer Batmaz'ın cenazesi merkez ilçeye bağlı Keller köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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