Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadının Avukatı Bozer: "Bu Canavarın İçeriden Çıkıp Tekrar Kendisine Saldırabileceğinden Korkuyor"

Eskişehir’de eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Gamze C.’nin avukatı Kübra Bozer, "Gamze’nin tek sorduğu şey, 'o içerde değil mi, çıkmaz değil mi?' Her gün soruyor. Bu canavarın içerden çıkıp tekrar kendisine saldırabileceğinden korkuyor, endişe ediyor" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Gamze C.'nin avukatı Kübra Bozer, "Gamze'nin tek sorduğu şey, 'o içerde değil mi, çıkmaz değil mi?' Her gün soruyor. Bu canavarın içerden çıkıp tekrar kendisine saldırabileceğinden korkuyor, endişe ediyor" dedi.

Spor eğitmeni Gamze C. (34), geçen günlerde Eskişehir'de bir eğlence mekanından çıkarken hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı Fatih D.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 12 bıçak darbesi alan Gamze C.'nin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

"ELLERİNİ KULLANIP KULLANAMAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

Müvekkilinin ellerini kullanamadığını söyleyen Avukat Kübra Bozer, şunları söyledi:

"Müvekkilim şu anda kendi canıyla uğraştığı için maalesef onun adına çok üzgünüm. Sırf bu denetimdeki infazdaki açıktan dolayı bu sanığın, artık sanık diyeceğim çünkü ağır cezada yargılanmasını bekliyoruz. Kendisinin 31 tane derdest infaz toplama dosyası olmasına rağmen denetimli serbestlikten, infaz yasasından ve pandemi sürecindeki bu esnemelerden faydalanıp dışarda olduğu için müvekkilim şu anda canıyla cebelleşiyor. Hayati tehlikesi devam etmekte bize göre çünkü ellerini kullanıp kullanamayacağı belli değil ve bu kişi denetimli serbestlikten faydalanmamış olsaydı, bu infaz yasaları yumuşamamış olsaydı şu an müvekkilim kendi işinde gücünde, normal sosyal hayatına devam ediyor olacaktı. Onun adına çok üzgünüm ve çok da sinirliyim."

"ŞİDDET, 6 AYDIR DEVAM ETMEKTEYDİ"

Fatih D.'nin Gamze C.'ye sahte sosyal medya hesaplarından tehditkar mesajlar attığını belirten Bozer, "Fiziksel ve psikolojik şiddeti 6 aydır devam etmekteydi. Biz de zaten uzaklaştırma almıştık geçen nisan ayında. 6 aylık uzaklaştırma kararımız vardı. Buna rağmen müvekkilimi takip edip, sosyal medyadan, başka telefonlardan, farklı hesaplardan müvekkilimi rahatsız etmeye devam etti bu şahıs. Fakat bire bir kendi ismiyle olmadığı için, ispat edemediğimiz için müvekkilim kendini korumak zorunda kaldı. O günde yetişemedi maalesef" şeklinde konuştu.

"KORKUYOR, ENDİŞE EDİYOR"

Gamze C.'nin kendisine yönelik tekrar bir saldırı olacağına ilişkin endişe yaşadığına dikkat çeken Bozer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu kişinin tasarlayarak, bir gün önce müvekkili mesaj attığını biliyoruz. Farklı bir sahte hesaptan, babasının yanına gideceğini, babasının selamı olduğunu, babası ölü müvekkilimin, onun yanına göndereceğini bariz bir şekilde farklı bir hesaptan mesaj atmış. O gün de bıçakla kamera kayıtlarında sahip olduğu üzere koşarak arkasından saldırıp hunharca müvekkilimi 11-12 bıçak darbesiyle öldürmeye çalıştı. Bu resmen kasten tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeye girer. Birlikte göreceğiz. İddianame hazırlık sürecinde. Konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Kendi yaşamsal faaliyetlerini başkasının yardımıyla sağlayabiliyor şu anda ama bu sürecin 3-5 ay içerisinde geçebileceğini umuyoruz. Kendisinin tek sorduğu şey, 'o içerde değil mi, çıkmaz değil mi?' Her gün kardeşi aracılığıyla arayıp bana sürekli soruyor. Kendisi bu canavarın içeriden çıkıp, korkuyor, endişe ediyor."

"DESTEĞİMİZİ VE TAKİBİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tüm avukatların konunun takipçisi olduğunu söyleyen Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Köroğlu Karacasu, "Yine bizim hem komisyon hem de kadın olarak bizi üzüntüye boğan maalesef böyle elim bir hadise ile karşılaştık. Biz de komisyon olarak hukuki süreçte hem meslektaşımıza hem suçtan zarar gören kadın arkadaşımıza her türlü desteği vereceğiz. Yanında olmaya devam edeceğiz. Komisyon ve kadın hakları merkezi olarak zaten bu tip benzeri olaylarda hukuki süreçte desteğimizi ve takibimizi sürdürüyoruz. Bunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Dayanışma yaşatır diyorum" dedi.

"BU ÜÇÜNCÜ MAĞDUR KADIN"

Fatih D.'in eski eşiyle boşanma davasına bakan Avukat Adalet Sezer Özbunar, şunları söyledi:

"Benim müvekkilime karşı da şiddet eylemlerinde bulunduğu için biz daha öncesinde 2019-2020 yıllarında müvekkilimizi hem trafikte takibi hem iş yerine hem evine boşanma davası sürecinde uzaklaştırma kararları almamıza rağmen müvekkilimizi rahatsız etmişti. Biz gerekli hukuki süreci başlatmıştık ve gerekli şikayetleri yaptık. Hatta bu konuda HAGB cezaları var fakat maalesef bizim ülkemizde kadına yönelik şiddet hükmün açıklanması geri bırakılması gibi hafif cezalarla geçiştirildiğini düşünüyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da artması biz kadınları çok rahatsız etmekte. Bununla ilgili mücadelemize devam ediyoruz. Benim müvekkilimle boşandıktan sonra başka biriyle de evlenmiş. Ondan da boşandığını öğrendik. Ona karşı da bir şiddet olmuş. Bu üçüncü mağdur kadın aslında. İnanıyorum ki adalete de güveniyorum en ağır cezayla cezalandırılacağına inanıyorum."