ESKİ, Enerji Verimliliği ile Büyük Tasarruf Sağladı

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürlüğü, Temiz İçme Suyu Arıtma ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde son 3 yılda yaptığı enerji verimliliği çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Yapılan analiz ve iyileştirmeler sayesinde 2022-2024 yılları arasında enerji tüketiminde ciddi tasarruf sağlandı.

Özellikle Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde, 2022 yılında 2.072 TEP olan enerji tüketimi 2024 yılında 719 TEP'e kadar düşürüldü. Aynı şekilde içme suyu arıtma tesislerinde de 2023'e göre yüzde 60'a yakın bir enerji tasarrufu sağlandı. Bu düşüş sadece enerji maliyetlerini azaltmakla kalmadı, çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının da göstergesi oldu. ESKİ, daha az enerjiyle daha verimli çalışan sistemler kurarak hem doğayı koruyor hem de kamu kaynaklarını daha etkin kullanıyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, Enerji verimliliği konusunda attıkları adımların sadece kısa vadeli kazanımlar değil, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Enerji tüketimini azaltmaya yönelik sistematik analizler, ekipman modernizasyonları, otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve personel eğitimlerinin bu başarının temel taşlarıdır. Geldiğimiz nokta bizim için bir son değil, başlangıçtır. Enerji verimliliği artık kurumsal kültürümüzün bir parçası haline geldi. Tesislerimizde harcanan her birim enerjinin hesabını yapıyor, israfı önlemek adına en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmıyoruz. Amacımız; çevreye zarar vermeyen, enerji tüketimini minimuma indiren ve sürdürülebilirliği esas alan altyapılar kurmak. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı. - ERZURUM