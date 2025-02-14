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Eski Didim Emniyet Müdürü Gürhan Aytekin Hayatını Kaybetti

Eski Didim Emniyet Müdürü Gürhan Aytekin Hayatını Kaybetti
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Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü eski müdürü Gürhan Aytekin, yakalandığı hastalık sonucunda hayata veda etti. Aytekin, evli ve iki çocuk babasıydı. Cenaze namazı 14 Şubat'ta Nazilli'de kılınacak.

Geçmişte Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Gürhan Aytekin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aslen Nazillili olan 2014 yılında Didim'e Emniyet Müdürü olarak atanan Aytekin, emekli olduktan sonra Didim'de bir dönem farklı sektörlerde de çalıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aytekin yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Aytekin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Aytekin'in 14 Şubat Cuma günü memleketi Nazilli'deki Koca Camii'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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