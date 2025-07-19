Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

İstanbul Şişli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, "Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti, her şey normale dönmüştü. Bir virüse yenik düştü aslında, küçücük bir virüse. Zatürre oldu, hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık" dedi.

Şişli'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatının ardından kızı Aslı Öymen, hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altan Öymen'in geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası yaklaşık 6 haftadır hastanede tedavi gördüğünü aktaran Aslı Öymen, "Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti, her şey normale dönmüştü. 6 hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı, yaş gününü kutladık, güzel vakit geçirmeye başladık. Eskisi gibi, her zamanki gibi memleket meseleleri ile kendi kitaplarıyla, yazılarıyla meşguldü. Hep birlikte dediğim gibi her şey güzel gidiyordu. Fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştü aslında, küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı. Bundan üç gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. O ana kadar babam her gün gazetelerini okudu. Her zamanki gibi memleket meseleleri ile haşır neşir olmaya ve kafa yormaya devam etti. Hep zaten memleket meselelerini ve siyaseti konuşuruz. Aynı şekilde devam ettik. Burada hastanede fakat dediğim gibi üç gün önce maalesef bu virüse, zatürreye yenik düştü babam. İşte biraz önce kaybettik onu, çok çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Gazetecilik onun için en önemli meslekti. Haber almak, haber vermek, bunları paylaşmak büyük gururla yaptığı şeydi. Ömür boyu devam etti gazeteciliğe. Cumhuriyet gazetesinde haftada bir yazı yazmaya devam etti. 93 yaşındaydı, seve seve yaptığı kitap projeleri vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Cenaze programı belli oldu. Pazartesi günü saat 13.00'te Ankara'da Mecliste devlet töreni olacak. Sonra saat 15.00'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü saat 13.00'te Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, sonra da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek" diye konuştu. - İSTANBUL