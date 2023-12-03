Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Aday Adayı Oldu.

Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Aday adayı Atilla, “Siyaset bir iddia işidir. Önümüzdeki süreçle ilgili anket, eğilim yoklaması, önseçim gibi seçenekler var. Biz hepsine hazırız, buradan ‘Hodri meydan’ diyorum. Sizden aldığım güven ve kararlılıkla her türlü yarışa girmeye hazır ve kararlı olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Aday adayı Atilla, "Siyaset bir iddia işidir. Önümüzdeki süreçle ilgili anket, eğilim yoklaması, ön seçim gibi seçenekler var. Biz hepsine hazırız, buradan 'Hodri meydan' diyorum. Sizden aldığım güven ve kararlılıkla her türlü yarışa girmeye hazır ve kararlı olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Atilla, bugün CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na adaylık başvurusunu teslim etti.

Atilla'nın adaylık başvurusu için CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, İl Başkanlığı binasının karşısına "İzmir'in Olgun'laşma vakti' pankartı astı. İl Başkanlığı önünde kurulan kürsüde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu "Çok önemli bir yerel seçime doğru gidiyoruz. Bu yerel seçim sadece belediye başkanlarını belirleyeceğimiz bir seçim olmanın ötesine geçti. Demokrasiye sahip çıkacağımız, demokrasinin kaleleleri olan yerel yönetimleri belediyeleri korumaya çalışacağımız bir seçim olacak. Bu seçimde 30 ilçenin 30'unda ve Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırmak için hep birlikte çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yola çıkan Olgun Başkanımız bildiğiniz gibi daha önce 5 yıl başarılı bir şekilde Bornova Belediye Başkanlığımızı yapmıştır, yol arkadaşlığımızı yapmıştır. İyi bir CHP'li, örgütün yanında, örgütüyle birlikte çalışan bir başkandır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun" dedi.

Aslanoğlu'na teşekkür eden Olgun Atilla, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım, duygu insanın en önemli özelliğidir. İnsanlar hisleriyle yaşarlar, insanlar duygularıyla yaşarlar, insanlar kalpleriyle yaşarlar. Önemli olan o duygulara hitap edebilmektir. Siyasetin ve politikanın birinci şıkkı kalpleri fethetmektir, o da duygularla olur. Değerli hemşehrilerim diyoruz ki; nerede kalmıştık? Doğduğum, büyüdüğüm, çocuklarımı büyüttüğüm, sokaklarında oyunlar oynadığım güzel İzmir'imizde kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Az önce İl Başkan'ımıza Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olarak müraacatımızı yaptık ve şimdi hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bizlerle birlikte olmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız?

"YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"

Bu yolculukta sizlerle birlikte yol yürümek benim için çok büyük bir onurdur. 5 yıl Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, 5 yıl Bornova'da belediye başkanlığı yapma onurunu yaşadım. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Güzel Bornova'mızda hep birlikte, ortak akılla sosyal ve fiziki projeleri ortaya koyduk. Stadyum Spor Kompleksi, Kültür merkezi, Dost Market, Down Cafe ve pek çoklarını birlikte gerçekleştirdik ve bu projelerimizin hizmetindedir. Şimdi Bornova'da bir sloganımız vardı; 'Bornova bizim evimiz'. Şimdi diyoruz ki; 'İzmir bizim evimiz'. Evimizin 30 tane birbirinden değerli ilçesi var. Ödemiş'inden, Tire'sinden, Beydağ'dan, Karşıyakası'ndan, Konak'ından, Bornova'sından, Kemalpaşası'ndan Kınık'ından hepsi bizim canımız, hepsi bizim ciğerimiz. 30 ilçenin bütün sokaklarında, bütün mahallelerinde bizi göreceksiniz. Biz her zaman sokakta olmaya çalıştık ve bunu böyle yaptık. Benim telefonum 7/24 saat açık. Burada Bornova dışından çok kıymetli hemşehrilerimiz var. Buca'dan, Karabağlar'dan, Konak'tan, bütün İzmir'in güzel insanları, Bornova'da tanıdıkları varsa onlara bizi sorsunlar, onlar bizim kefaletimizdir. Şimdi

İzmir'imizin sorunlarını biliyoruz. Ulaşım sorununu çözmek, güvenli yapılar oluşturmak, turizm potansiyelini arttırmak, yapı sorununu güçlendirmek, dirençli kentler ortaya koymak, deprem, sel, iklim krizi gibi krizlere karşı planlamalar yapmak, tarım ve hayvancılığı kalkındırmak, sanayimizi güçlendirmek için hep birlikte sivil toplum örgütlerimizle, üniversitelerimizle, meclis üyelerimizle, kent konseylerimizle, muhtarlarımızla kısacası bütün hemşehrilerimizle birlikte kenti yönetmeye talibiz. Bizim projelerimiz hazır ama bugünden itibaren 30 ilçeye gideceğiz. İzmir'in sokaklarını, sivil toplum örgütlerini, muhtarlarımızı, örgütteki parti temsilcilerimizi, ilçe başkanlarımızı, geçmişte görev yapan bütün büyüklerimizi ziyaret edeceğiz ve projelerimizi hep birlikte güçlendirerek daha fazlasını da sizlerden aldığımız destekle bunları geliştireceğiz, var gücümüzle çalışacağız.

Siyasette katılım ve katılımcılık ilkesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben buradan yerel seçim sürecinde, aday adayı olan, meclis üyesi aday adayı olan, ilçe belediye başkan aday adayı olan, büyükşehir belediye başkan adayı olan, muhtar adayı olan bu güzel ve önemli yolculukta yarışa giren ve katılacak olan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza buradan yürekten başarılar diliyorum. Bu yolculukta gençlerimizle ve kadınlarımızla en ön safta değişim süreci başlamış bulunuyor. Mevlana'nın şu güzel sözünü kendimize şiar edinmeliyiz; 'Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir'. Yine Nazım Hikmet'in şu sözünün bizim için önemli olduğunu düşünüyorum; 'Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?' Yine çok değerli devlet adamımız, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa'nın söylediği ve benim de gittiğim her yerde söylediğim sözü burada da söylemek istiyorum; ' Siyaset dostlara tavsiye edilmeyecek kadar zor ve meşakatli ama düşmanlara bırakılmayacak kadar da önemli bir iş'. O yüzden herkesi siyaset yapmaya davet ediyorum.

"İZMİR HOŞGÖRÜNÜN, UZLAŞININ, KÜLTÜRÜN BAŞKENTİDİR"

İzmir'imiz hoşgörünün, uzlaşının, sevginin ve kültürün başkentidir. İzmir'imize herhangi bir kentten gelen değerli yurttaşlarımız, çok kısa bir süre zarfı içerisinde İzmir'in atmosferine ve hoşgörü ortamına alışmakta ve burada -dünya görüşü ne olursa olsun- kardeşçe ve huzur içinde yaşamaktadır. Bu bir İzmir duruşudur ve bu duruşu hiç kaybetmeyeceğiz ve sonuna kadar sahip çıkacağız. İzmir özgürdür, İzmir çağdaştır, İzmir Cumhuriyet'tir, İzmir Atatürk'tür ve İzmir'de hiçbir zaman 9 Eylül ruhunu unutmayacağız.

Çok kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partimiz büyük kurultayı yaparak parti içinde bir değişimi başlattı. Bu değişim, Türkiye'deki değişim hareketinin de öncüsüdür. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in başlatmış olduğu kendi gibi genç, liyakatli, çalışkan ve genç arkadaşlarımızla birlikte onun yoldaşı olmak ve hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğimizin buradan sözünü veriyorum.

"ANKET, EĞİLİM YOKLAMASI, ÖNSEÇİM... BİZ HEPSİNE VARIZ"

Sevgili ailem, İzmirli hemşehrilerim; siz bizi hiç yalnız bırakmadık. Ben Bornava'nın sokaklarından yetmiş İzmir'in bir evladıyım ve sizin sayenizde ve partim sayesinde belediye meclis üyesi olarak sizi temsil ettim. Belediye meclisinde pek çok görevi onurumla, şerefimle tamamladım. Sonra da yine partim ve sizlerin desteğiyle Bornova'mızda 5 yıl belediye başkanlığı yapma onurunu yaşadım.. Bu benim ve ailem için en büyük onur. 2019 yılında o günkü şartlarda bütün anketlerde en yüksekte olmamıza rağmen, İzmir'in en başarılı belediye başkanı gösterilmemize rağmen aday olmadım ama küsmedim, hep sizlerle beraber oldum, hep partim için çalıştım. Milletvekili adayı olmadım, bütün milletvekillerinden daha çok çalışmaya özen gösterdim, bütün arkadaşlarımla beraber. Siyaset bir iddia işidir. Önümüzdeki süreçle ilgili anket, eğilim yoklaması, önseçim gibi seçenekler var. Biz hepsine hazırız, buradan 'Hodri meydan' diyorum. Sizden aldığım güven ve kararlılıkla her türlü yarışa girmeye hazır ve kararlı olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum.

"İZMİR'DE REKOR OYLA 30 İLÇEYİ ALMA SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Sizlerden bir isteğim ve istirhamım var; birlikte yol yürüyecek miyiz? O zaman şu saat ve şu dakika itibariyle hepinizden destek ve dualarınızı istiyorum ve hepiniz bir insan bir dünya. Hepinizin sosyal medyası, telefonu var. Şimdiden canlı yayınları başlatarak bütün İzmir'i ayağa kaldırmanızı istiyorum. Önümüzdeki 2024 seçimleri, sadece bir yerel seçim değil. Aynı zamanda 2028 genel seçimin de hazırlığı. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmeliyiz. 2024 seçim koşulları, 2019 seçim koşullarından daha zor. Ama biz ümitsizliğe kapılmıyoruz, bu şartları hep birlikte daha güçlü bir duruma getirebiliriz. Ben buradan adayda işbirliği diyorum ve toplumun, İzmir'in bütün renklerini, din,dil, ırk ayrımı yapmadan, bütün görüşlerini kucaklayarak, güzel bir İzmir fotoğrafı koyarak İzmir'de rekor oyla, 30 ilçeyi alacağımıza, güçlü bir meclis tablosu ortaya koyacağımızın da buradan sözünü veriyorum.

KADINLARA, GENÇLERE VE ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK SÖZÜ

Türkiye için yeni bir siyaset anlayışı ortaya koymamız gerekiyor. 1. yöntem; bütün kararlarımızı ortak akılla vereceğiz. Biz böyle yaptık. Bir kişinin değil, toplumun bütün kesimlerinin sürece katıldığı, ortak akılla, hızlı karar vererek, en az hata, en hızlı çözümle, en üretken projeleri ortaya koymak istiyoruz. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bundan 10 yıl önce Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda bir söz vermiştim. Bizim pozitif ayrımcılığımız, kadınlarımıza, gençlerimize ve engelli kardeşlerimize olacak. Buradan bu sözü bir kere daha tekrarlıyorum. Her zaman şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizim baş tacımızdır, onurumuzdur, onları her zaman başımızın üstünde taşıyacağız.

"MANİSA'DA BİZİM EVİMİZ, GENEL BAŞKAN'IMIZIN EVİ"

İzmir bizim evimiz. Evimizin her köşesinin pırıl pırıl olması, çocuklarımızın daha iyi eğitim alması, kültür, sanat ve her alanda daha güçlenmesi için hep birlikte aile bireyleri olarak kentimize ve evimize sahip çıkmak durumundayız. İzmir bizim evimiz diyoruz ama Manisa da bizim evimiz, Genel Başkan'ımızın evi. İzmir'den yarattığımız enerji ve ışığın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçelerine de katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Turgutlu, Kemalpaşa, Bornova, Manisa, bütün Salihli ve Akhisar'lı kardeşlerimize selam olsun. Genel Başkan'ımızı Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önceki liderler gibi Manisa'nın Özgür Özel'i noktasında iddiamızı ortaya koymamız lazım.

"İZMİR 9 EYLÜL RUHUNU HİÇ UNUTTURMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Burada görüyorum, hepimizin enerjisi çok yüksek. Gençliğimiz var ve her şeyin çok güzel olacağına yürekten inanıyorum. 2028 seçimlerine de buradan Türkiye'nin her yerine büyük katkılar sunacağız. Burada yaratılan ışık Manisa'dan Balıkesir'e, Balıkesir'den Bursa'ya, Denizli'ye ve Orta Anadolu'ya da gideceğine yürekten inanıyorum.

Sözlerimi tamamlarken Cumhuriyet'imizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemnal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyorum. Her projemizde, her izimizde Cumhuriyet ve Atatürk olacak. Bunu çocuklarımıza öğretmek durumundayız. İzmir 9 Eylül ruhunu hiç unutmadık, unutturmayacağız. 9 Eylül İzmir'dir, 9 Eylül Cumhuriyet'tir diyorum."