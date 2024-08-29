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Eski Beyrahatun Köyü İlkokulunda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları Tamamlandı

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Eskibeyrahatun İlk okulunun yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, çalışanlara kolaylıklar diledi ve Kaymakam Efe Kılıç'a teşekkür etti.

Eski Beyrahatun Köyü İlkokulunda 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı.

Eskibeyrahatun İlk okulunun yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, çalışanlara yeni eğitim öğretim yılı öncesi kolaylıklar diledi. İlçe Kaymakamı Efe Kılıç'ın destekleriyle gerçekleşen okul duvar yenileme çalışmalarını inceleyen Müdür Yıldız, Kaymakam Kılıç'a teşekkür ederken yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar temennisinde bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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