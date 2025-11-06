Eşinin yanında çırak olarak başladı, müşterilerin vazgeçilmez 'Nurgül ustası' oldu

Antalya'da 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Nurgül Durukan, eşinin yönettiği onarım merkezinde işe çırak olarak başladı; şimdi ise boya, pasta-cila, derin çizik onarımı gibi oto boyanın en hassas işlerini büyük bir ustalıkla yapıyor. Erkek müşterilerin ilk başta şaşırdığını söyleyen Durukan, "Siz anlıyor musunuz?" diyorlar; sonra vazgeçilmez müşterilerimiz oluyorlar" dedi.

Antalya'da otomotiv sektöründe ön yargıları yıkan bir başarı hikayesi yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıl önce eşinin araç onarım merkezine destek olmak için işe başlayan 38 yaşındaki Nurgül Durukan, bugün 28 kişilik ekibin içinde oto boya alanında uzman kadın usta olarak dikkat çekiyor. Üç çocuk annesi olan Durukan, mikron ölçüm cihazıyla boya kontrolü, derin çizik onarımı, taş vuruk izi giderme, pasta-cila ve boyasız göçük düzeltme gibi işlemleri büyük bir titizlikle yapıyor.

"Sonrasında boya atmaya kadar geldik"

Araba boyamayı ve araç başında olmayı çok sevdiğini söyleyen Durukan, işe ilk başladığında çırak olduğunu ancak azmiyle çok yol kat ettiğini vurguladı. Durukan, şu ifadeleri kullandı: "Eşimden dolayı böyle bir işe girdim, eşim bu işi 42 yıldır yapıyor. Onun bu işi yaptığını gördükçe daha da heveslendim. Kendim de bu işi yapmak istedim. Eşim, Diyarbakır'da bir servis açmıştı, serviste başladım. Çıraklıktan başladım ve daha sonrasında boya atmaya kadar geldik."

Sabah erkenden gelip araçlarla iç içe olmanın kendisine mutluluk verdiğini aktaran Durukan, "İşe severek geliyorum, sabah erken saatte gelip bu işi yapmak çok güzel ve bu işe de gerçekten gönül verdik. Çok mutluyum. Bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Araç boyamayı seviyorum. Pasta cila yapmayı seviyorum. Derin çizik onarımı yapmayı seviyorum. Bu işe gönül veren kadınlar mutlaka vardır, çünkü sevilen bir iş. Yapılamayacak bir iş değil. ve gerçekten çok iyi, çok kaliteli kadın girişimcilerimiz de var bu konuda; çoğu kaportacı, lastikçi, otolastik tamircisi, mekanikçi, boyacı arkadaşlarımız var. Bir kadın isterse her şeyin üstesinden gelebilir" şeklinde konuştu.

Akademi kurmayı hedefliyor

Kadınların otomotiv sektörüne ilgisinin giderek arttığını ifade eden Durukan, yıllar içinde başka kadın personelleri de yetiştirdiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Şu an çoğu arkadaşımız farklı şehirlerde meslek sahibi de oldular. Bununla alakalı da ileriki aşamalarla ilgili şu an çalışmalarımız var. Akademi gibi bir eğitim okulu açmayı planlıyorum. Nasip olursa eğer bu konuda da ilerleyeceğiz inşallah. Genç kadınlara buradan söyleyeceğim şudur; eğer bu işi istiyorsanız ve içinizde varsa bu işin üzerine gidin, isterseniz çok güzel yerlere gelebilirsiniz."

Dükkanlarına gelen erkek müşterilerin zaman zaman şaşırtıcı tepkiler verdiğini dile getiren Durukan, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Araca bakacağımı söylediğimde bana 'Bir erkek usta çağırabilir misiniz?' diyorlar. 'Ben bakayım' dediğimde ise 'Siz anlıyor musunuz?' diye soruyorlar. Ama işime hakim olduğumu gördüklerinde müdavimimiz oluyorlar. Anahtarlarını güvenle teslim ediyorlar."

Şu anda bir şubede 13'ü kadın olmak üzere 28 personelin çalıştığını söyleyen Durukan, oto boya ve onarımın geleceği olan bir meslek olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu meslek, bitmeyecek olan bir meslek olduğu için, bu işi gençlerimize ve kadın arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Bu işin üzerine gidebilirsiniz."

"Kadın elinin değmiş olduğu her şey çiçekleşiyor"

Durukan'ın 42 yıllık usta eşi Rıdvan Durukan da, eşinin bu işe yeteneğini fark eder etmez desteklediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Bu serüven 8 yıl önce başladı. Merkez şubemiz Diyarbakır'daydı. Antalya'ya gelip şubeyi açıp tekrar gidecektik ama burada çok yoğun taleple karşılaştığımız için burada kaldım. Diyarbakır'daki şubeyi eşime sonsuz güvendiğim için, eşimi oradaki şubenin başına bıraktım. Tabii benim oradaki işin başına bırakmamın sebebi bütün personellerle ilgilenmesini istememdi. Bir baktım Nurgül Hanım atölyeye girmiş, bir bakıyorum boya yapıyor, pasta cila yapıyor ve ondaki el becerisini gördüm. İş aşkını gördüm. O zaman dedim ki; 'Seni kesinlikle bir boyacı olarak yetiştirmemiz lazım, sertifikalarını ve ustalık belgelerini almamız lazım.' Bütün sertifikalarını aldık, ustalık belgelerini aldık. ve şu an Türkiye'de bayan oto boyacı olarak yola çıktı."

Antalya'da eğitim merkezi kurmayı hedeflediklerini ve daha fazla kadının meslek sahibi olması için çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Rıdvan Durukan, "İlk hedefimiz de burada bir akademi kurup, bütün kadın arkadaşlarımızı oto boya konusunda eğitimlere alma ve bunları da eğitim sertifikalarıyla ustalık belgeleriyle yapmak. Çünkü, otomotiv sektöründe hiç bitmeyecek olan kısım oto boyadır. Kadınlara, şiddetli bir şekilde oto boya işini ve boya hasar onarımlarının nasıl yapılacağını öğrenmelerini tavsiye ediyorum. İşin içerisine girdikleri zaman çok zevk alacaklarına da eminim. Kadınlar istediği zaman her şeyin mükemmelini yapar. Şöyle bir algı var; 'Erkek usta erkek usta' değil. Kadın elinin değmiş olduğu her şey çiçekleşiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA